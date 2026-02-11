Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό στη Λάρισα όταν άνδρας φέρεται να καταδίωξε ανήλικα παιδιά κρατώντας μαχαίρι. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις.

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι - Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
11 Φεβ. 2026 14:54
Pelop News

Έντονη ανησυχία προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (10/2) περιστατικό στην οδό Δημοσθένους στη Λάρισα, όπου ανήλικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με άνδρα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατούσε μαχαίρι και τους καταδίωξε.

Όπως μεταδίδεται από τοπικά μέσα, πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο φέρεται να κινούνταν στην περιοχή οπλισμένο, προκαλώντας φόβο σε κατοίκους και περαστικούς.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ