Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας

Έντονη ανησυχία προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (10/2) περιστατικό στην οδό Δημοσθένους στη Λάρισα, όπου ανήλικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με άνδρα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατούσε μαχαίρι και τους καταδίωξε.

Όπως μεταδίδεται από τοπικά μέσα, πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο φέρεται να κινούνταν στην περιοχή οπλισμένο, προκαλώντας φόβο σε κατοίκους και περαστικούς.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



