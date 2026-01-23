Λάρισα: Γονείς δεν έστελναν τα παιδιά σχολείο στον κορονοϊό και δικάστηκαν!

Ενώπιον της Δικαιοσύνης συνολικά 15 γονείς μαθητών, καταδικάστηκαν οι δυο.

23 Ιαν. 2026 10:20
Pelop News

Δεκαπέντε γονείς μαθητών από 5 έως 12 ετών από τη Λάρισα, βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στη Λάρίασ κατηγορούμενοι  για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ωστόσο, καταδικάστηκαν μόνο οι δύο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr επρόκειτο για γονείς μαθητών που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε Λάρισα, Αγιά και Ελασσόνα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει φεισαγγελική παρέμβαση

Όπως προέκυψε, στη δίκη για την εν λόγω υπόθεση, που διεξήχθη χθες Πέμπτη 22/01/2026 οι περισσότεροι από τους γονείς αυτούς δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά, λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας.

Οι δεκατρείς εκ των 15 γονέων αθωώθηκαν, αλλά οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση της υποχρεωτικότητας της φοίτησης των παιδιών τους κατ’ εξακολούθηση και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης αντιστοίχως 8 και 10 μηνών, αλλά και χρηματική ποινή 700 και 900 ευρώ.

