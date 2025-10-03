Λατινοπούλου για τους Έλληνες στο στολίσκο στη Γάζα: «Ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

Αιχμηρό σχόλιο της προέδρου της «Φωνής Λογικής» πάνω στο βίντεο του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου, που δηλώνει ότι κρατείται από τις ισραηλινές αρχές

03 Οκτ. 2025 9:26
Pelop News

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε με ειρωνικό και αιχμηρό τόνο το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος —ο οποίος εμφανίζεται λέγοντας ότι «έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου»—, απευθυνόμενη παράλληλα και στους υπόλοιπους Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο προς τη Γάζα.

Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ &#8211; ΒΙΝΤΕΟ

Στο βίντεό της η κ. Λατινοπούλου αποδοκίμασε την κίνηση των ακτιβιστών, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. … Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό μήπως και καταλάβετε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι».

Το επεισόδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης γύρω από την αναχαίτιση του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς πλήθος διεθνών και ελληνικών ρεπορτάζ καλύπτει τη σύλληψη μελών του πληρώματος και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.
