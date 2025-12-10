Λαβρόφ: Δεν υπάρχει καν σκέψη να επιτεθούμε στην Ευρώπη, αλλά…

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε ο Λαβρόφ, αναφέροντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος δυτικός ηγέτης που, αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, άρχισε να κατανοεί τους λόγους που έκαναν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναπόφευκτο».

Λαβρόφ: Δεν υπάρχει καν σκέψη να επιτεθούμε στην Ευρώπη, αλλά...
10 Δεκ. 2025 15:45
Pelop News

Για τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μίλησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως προσπαθεί να παρεμποδίσει αυτές τις προσπάθειες.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε ο Λαβρόφ, αναφέροντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος δυτικός ηγέτης που, αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, άρχισε να κατανοεί τους λόγους που έκαναν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναπόφευκτο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυταπατάται, πιστεύοντας ότι μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, συνέχισε ο Λαβρόφ, τονίζοντας ότι «έχοντας επενδύσει όλο το πολιτικό τους κεφάλαιο στον πόλεμο με τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα σώματα των Ουκρανών πολιτών, αυτοί, στην πολιτική τους τύφλωση, αυταπατώνται ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να νικήσουν τη χώρα μας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Πούτιν, δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, δεν κάνουμε τέτοιες σκέψεις».

Ωστόσο, η Μόσχα θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία και της αφαίρεσης ρωσικών περιουσιών, πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.

Η ΕΕ, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, κρατά τεχνητά πίσω τη διαδικασία διπλωματικής επίλυσης του ζητήματος, ενώ ο Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί σε αυτό. «Η Ευρώπη προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρακινήσει τον Ζελένσκι και τα μέλη του καθεστώτος του να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι να σκοτωθεί ο τελευταίος Ουκρανός. Αυτή η ιδεολογική φόρτιση επηρεάζεται από οικονομικούς λόγους, καθώς δεν έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από το να ληστεύουν τη Ρωσία και να παίρνουν τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος μας, παραβιάζοντας το διεθνές και εμπορικό δίκαιο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ