Για τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μίλησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως προσπαθεί να παρεμποδίσει αυτές τις προσπάθειες.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε ο Λαβρόφ, αναφέροντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος δυτικός ηγέτης που, αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, άρχισε να κατανοεί τους λόγους που έκαναν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναπόφευκτο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυταπατάται, πιστεύοντας ότι μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, συνέχισε ο Λαβρόφ, τονίζοντας ότι «έχοντας επενδύσει όλο το πολιτικό τους κεφάλαιο στον πόλεμο με τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα σώματα των Ουκρανών πολιτών, αυτοί, στην πολιτική τους τύφλωση, αυταπατώνται ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να νικήσουν τη χώρα μας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Πούτιν, δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, δεν κάνουμε τέτοιες σκέψεις».

Ωστόσο, η Μόσχα θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία και της αφαίρεσης ρωσικών περιουσιών, πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.

Η ΕΕ, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, κρατά τεχνητά πίσω τη διαδικασία διπλωματικής επίλυσης του ζητήματος, ενώ ο Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί σε αυτό. «Η Ευρώπη προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρακινήσει τον Ζελένσκι και τα μέλη του καθεστώτος του να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι να σκοτωθεί ο τελευταίος Ουκρανός. Αυτή η ιδεολογική φόρτιση επηρεάζεται από οικονομικούς λόγους, καθώς δεν έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από το να ληστεύουν τη Ρωσία και να παίρνουν τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος μας, παραβιάζοντας το διεθνές και εμπορικό δίκαιο».

