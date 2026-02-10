Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ

10 Φεβ. 2026 9:13
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος για υπερβολική αισιοδοξία σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά τις πιέσεις που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Λαβρόφ τόνισε ότι «μένει ακόμα πολύς δρόμος» μέχρι να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε «ενθουσιώδη αντίληψη» για την τρέχουσα κατάσταση.

Ο Ρώσος υπουργός αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει την Ουκρανία και την Ευρώπη «στη θέση τους», ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτή η εξέλιξη από μόνη της δεν αρκεί για να δημιουργηθεί αισιοδοξία.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντρ Γκρούσκο, μιλώντας στην εφημερίδα Ιζβέστια, επανέλαβε τις βασικές προϋποθέσεις της Μόσχας για οποιαδήποτε συμφωνία:

  • Αποκλεισμός της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
  • Απαγόρευση ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος
  • Παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς τη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή σε διάφορες εκδοχές διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί καμία οριστική κατάληξη.

