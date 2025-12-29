Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη την ενέργεια αυτή, κάνοντας λόγο για σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Ρωσίας ενδέχεται να επανεξεταστεί μετά την επίθεση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη ρωσική στρατηγική.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά, ενώ οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από ρωσικές πηγές.

