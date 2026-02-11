Λαβρόφ: Το μορατόριουμ για τα πυρηνικά ισχύει, αν οι ΗΠΑ δεν ξεπεράσουν τα όρια

Το μορατόριουμ στους περιορισμούς που προβλέπει η ρωσοαμερικανική Συνθήκη για τη Μείωση των Πυρηνικών Όπλων (START) θα παραμείνει σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπερβούν τα αντίστοιχα όρια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της «Ώρας της Κυβέρνησης» στη ρωσική Κρατική Δούμα.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε στη «δύσκολη κατάσταση στον τομέα της στρατηγικής σταθερότητας», σημειώνοντας ότι η επιδείνωσή της αποδίδεται αβάσιμα, όπως είπε, από ορισμένους «ευρωπαίους ρωσοφοβικούς κύκλους» στη Ρωσία.

«Η πρωτοβουλία που διατύπωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη συνέχιση της εθελοντικής συμμόρφωσης των μερών με τους κεντρικούς ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπει η Συνθήκη για τα Στρατηγικά Επιθετικά Όπλα, δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από την αμερικανική πλευρά», ανέφερε ο Λαβρόφ.

«Θεωρούμε ότι αυτό το μορατόριουμ από την πλευρά μας, το οποίο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, θα παραμείνει σε ισχύ, αλλά μόνο εφόσον και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα όρια», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, η Μόσχα θα ενεργεί «υπεύθυνα και με ισορροπημένο τρόπο», στηριζόμενη σε καθημερινή ανάλυση της στρατιωτικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθώς και στη συνολική εκτίμηση της στρατηγικής κατάστασης.

Η τοποθέτηση του Λαβρόφ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιδείνωσης των σχέσεων Μόσχας – Ουάσιγκτον και της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από το μέλλον των μηχανισμών ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών.

Απειλεί με αντίμετρα για τη Γροιλανδία

Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Γροιλανδίας, τονίζοντας πως η Μόσχα θα λάβει στρατιωτικά «αντίμετρα» εάν η Δύση ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί.

«Φυσικά, σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας και δημιουργίας στρατιωτικών δυνατοτήτων που στοχεύουν τη Ρωσία, θα λάβουμε τα κατάλληλα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών-τεχνικών μέτρων», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ευρώπη έχει ξυπνήσει

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν περί ανάγκης να αποκαταστήσει η Ευρώπη τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, λέγοντας: «Η Ευρώπη έχει ξυπνήσει μετά την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ και προσπαθεί να στείλει σήματα στη Ρωσία. Τα παρακολουθούμε και τα αξιολογούμε».

«Αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες λογικευτούν, αφήστε τους να έρθουν σε εμάς. Ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει αρνηθεί τον διάλογο σε κανέναν» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο ουκρανικό, ο Λαβρόφ τόνισε πως, στη συνάντηση της Αλάσκας, οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν ότι η επίλυση της κρίσης είναι αδύνατη χωρίς την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων. «Αυτές οι συμφωνίες παραμένουν στο τραπέζι» σημείωσε, προσθέτοντας πως η Μόσχα θα συνεχίσει να παρέχει πολιτική και διπλωματική βοήθεια για την επίτευξη όλων των στόχων της επιχείρησης.

«Οι Ρώσοι διαπραγματευτές εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια της Ρωσίας στα δυτικά της σύνορα, τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων πληθυσμών θα είναι αξιόπιστα εγγυημένα και ότι οι απειλές που προέρχονται από το καθεστώς του Κιέβου και τους υποστηρικτές του θα εξαλειφθούν» ανέφερε.

