Λαζόπουλος για Λιάγκα: «Νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά κινείσαι μεταξύ πονηριάς και κακίας»

Τηλεοπτικά πυρά του Λάκη Λαζόπουλου κατά του Γιώργου Λιάγκα.

30 Οκτ. 2025 9:22
Pelop News

Ένα από τα πρόσωπα που σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος κατά τη χθεσινή επιστροφή  του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη 29/10/2025, στο MEGA  ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, παρουσιάζοντας δύο βίντεο από την εκπομπή του «Το Πρωινό» που αφορούσαν όσα είχε πει για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Υπάρχουν κάποιοι παρουσιαστές που ξέρουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους. Ξέρουν ποια λέξη είναι βαριά και ποια λέξη είναι ελαφριά. Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλαξ είναι πιο ελαφριά λέξη από τη λέξη ανόητος; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού, είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακιά. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια», σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα.
