Λευκωσία: Επίθεση με κροτίδες στο σπίτι του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ

Στην Κύπρο επίθεση με εκρηκτικά, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε κροτίδες, καταγγέλλει ότι δέχθηκε σήμερα το απόγευμα στο σπίτι του στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά, κοντά στη Λευκωσία, ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ, λίγες ημέρες μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από έργα του που παρουσιάστηκαν σε έκθεση ζωγραφικής στην Πάφο.

«Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι»: Εκτοξεύτηκε στα 50 δισ. ευρώ το χρέος

Άκουσε πρώτα εκρήξεις και μετά μοτοσικλέτες

Ο Γιώργος Γαβριήλ ανέφερε ότι τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Όπως είπε, άκουσε πρώτα μοτοσικλέτες και στη συνέχεια τις εκρήξεις, σημειώνοντας ότι «τρομοκρατήθηκε», ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλετιστής πέρασε έξω από το σπίτι και πέταξε δύο αντικείμενα μπροστά από την κύρια είσοδο. Από τις μικρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για κροτίδες χαμηλής ισχύος, ενώ γίνονται έρευνες για κλειστά κυκλώματα στην περιοχή και συλλογή τεκμηρίων από αστυνομικούς , πυροτεχνουργούς και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο όπου ο Γιώργος Γαβριήλ βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων για έργα του, με περιεχόμενο το οποίο προσέβαλλε τα αισθήματα θρησκευόμενων πολιτών. Στην Πάφο, η γκαλερί Blue Iris ανακοίνωσε ματαίωση της έκθεσής του μετά τον σάλο, ενώ η δημόσια συζήτηση οξύνθηκε και από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που, παρουσιάζονται κυρίως με επικριτικό τρόπο τα έργα του.

Πυροδότησε κύμα επικρίσεων

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο και αμέσως πυροδότησε κύμα επικρίσεων, με αναφορές για «βεβήλωση» ιερών μορφών και συμβόλων. Το μεσημέρι της Κυριακής, η γκαλερί ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε κλείσιμο της έκθεσης, επικαλούμενη την «αντίθεση μερίδας της κοινωνίας», στα έργα του Γιώργου Γαβριήλ.

Στην ανακοίνωσή της, η Blue Iris Gallery υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία και ότι ο σκοπός της είναι η προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού, σημειώνοντας πως δεν επιθυμεί να καταστεί «αγωγός περαιτέρω αναταραχής».

Από τις αντιδράσεις στην πολιτική σύγκρουση

Η υπόθεση πέρασε γρήγορα από τα κοινωνικά δίκτυα στο πολιτικό πεδίο. Στελέχη του ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), με προεξάρχοντα τον αναπληρωτή πρόεδρο Ευθύμιο Δίπλαρο, ζήτησαν απόσυρση των έργων και εφαρμογή της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντας τις απεικονίσεις «βλασφημία» και όχι τέχνη.

Το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), από την πλευρά του, κινήθηκε στην ίδια γραμμή, ανακοινώνοντας πως ο πρόεδρός του προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία για προσβολή θρησκευτικών αισθημάτων, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, στο πλαίσιο της γενικότερης αντιπαράθεσης που άνοιξε γύρω από την έκθεση.

