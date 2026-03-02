«Λείπει από τη μικρή οθόνη» – Η Λίτσα Πατέρα μιλά για την Ελένη Μενεγάκη

Με λόγια θερμά και ξεκάθαρα μίλησε η Λίτσα Πατέρα για την Ελένη Μενεγάκη, εκφράζοντας ανοιχτά την επιθυμία της να τη δει ξανά στον τηλεοπτικό αέρα – και μάλιστα στον ANT1.

Η γνωστή αστρολόγος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη, σχολιάζοντας τόσο τα επαγγελματικά της σχέδια όσο και την απουσία της δημοφιλούς παρουσιάστριας από τη μικρή οθόνη.

«Είμαι πολύ καλά, τηρουμένων των αναλογιών», ανέφερε αρχικά, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Όπως εξήγησε, η ενασχόλησή της με την αστρολογία παραμένει για εκείνη πηγή χαράς και δημιουργίας. «Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι ουσιαστικό στον κόσμο», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. «Η τηλεόραση είναι μια συνήθεια χρόνων», πρόσθεσε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην Ελένη Μενεγάκη, η Λίτσα Πατέρα δεν έκρυψε τον θαυμασμό της. «Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη μας. Είναι το βαρύ πυροβολικό», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε μάλιστα ότι η παρουσία της λείπει από το τηλεοπτικό τοπίο, επισημαίνοντας τη μοναδική της γοητεία.

«Έχει μια αύρα που σε κάνει να τη βλέπεις, είτε συμφωνείς με όσα λέει είτε όχι. Η γοητεία της είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια μεγάλη ιστορία για την τηλεόραση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική απήχηση της παρουσιάστριας.

