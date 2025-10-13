Λιάνα Κανέλλη για Τσίπρα: «Έκλεισε τις τράπεζες, την έννοια Αριστερά και το “καινούργιος δεινόσαυρος”»

Με τον γνωστό, δηκτικό και σαρκαστικό της τρόπο, η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τις πληροφορίες για πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΚΚΕ δεν μάσησε τα λόγια της: «Γιατί, άνοιξε κάτι; Θα ανοίξει; Θα είναι καινούργιο; Δεν πα’ να ανοίξει, εγώ θα θυμάμαι ότι έκλεισε τις τράπεζες, την έννοια “Αριστερά”, την έννοια “νέος”, την έννοια “καινούργιος” και την έννοια “καινούργιος δεινόσαυρος”».

Αναφερόμενη στη φράση «σοκ εντιμότητας» που χρησιμοποίησε ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Κανέλλη πρόσθεσε: «Αν αυτό είναι σοκ εντιμότητας, εγώ στην ιδέα και μόνο ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω περισσότερο απ’ το να μου την πέσει ο Νετανιάχου. Γιατί; Γιατί πας και ψηφίζεις “όχι” στο δημοψήφισμα του 2015 και σου βγαίνει “ναι”. Και μετά πας και ψηφίζεις ένα “αριστερό” μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μου για εκατό χρόνια».

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να ρίξει ακόμα ένα αιχμηρό σχόλιο: «Αν κάποιοι βλέπουν κάτι νέο, εγώ προτιμώ τα δεινοσαυράκια να τα κρατάω στο επίπεδο των παιχνιδιών που έπαιζε ο γιος μου – και κανένα δεν θα το βαφτίσω Αλέξη Τσίπρα».

