Lidl: Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

Lidl: Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο - Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες. 
09 Φεβ. 2026 17:40
Pelop News

Η ανακοίνωση της Lidl Ελλάς αναφέρει:

Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή Εποπτείας Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι, καθώς βασίζονται σε μια πλέον καταργημένη, μη εφαρμόσιμη και ασαφή νομική βάση.

Η φερόμενη παράβαση, σύμφωνα με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., αφορά 26 από τα 681 προϊόντα που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης περιόδου ελέγχου.

Έχουμε επιτακτικούς λόγους, επιβεβαιωμένους από μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κέρδους (η βάση για το πρόστιμο) είναι νομικά εσφαλμένη. Υπενθυμίζουμε ότι δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κηρύξει τις προαναφερθείσες διατάξεις αντισυνταγματικές λόγω του ασαφούς πεδίου προστασίας τους. Επίσης, πρόσφατα ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από τα δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η επιβολή του συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Lidl Ελλάς παραμένει πάντα προσηλωμένη στην ακεραιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από συνεχείς αυξήσεις τιμών, προσπαθούμε καθημερινά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Πέρυσι, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500. Θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου με το Υπουργείο, καθώς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν τη βάση για λύσεις που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών που εξυπηρετούμε με συνέπεια καθημερινά.

Ωστόσο, απορρίπτουμε κατηγορίες και πρακτικές που αδικαιολόγητα δυσφημούν τις προσπάθειές μας και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς στάθηκε, στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους καταναλωτές – με διαφάνεια, αξιοπιστία, σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει έναντι αυτού του άδικου και αυθαίρετου προστίμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
18:00 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Οταν οι ΜΚΟ γίνονται ακατανόητες
17:50 Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!
17:40 Lidl: Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες. 
17:35 Γιατί όλοι μισούν τους Εβραίους;
17:34 Σε τι συμφώνησαν Προμηθέας 2014 και Απόλλων
17:32 Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 42χρονο καταζητούμενο από τη Σουηδία
17:24 Κολωνάκι: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 85χρονης και πήραν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
17:21 Ο γνωστός ηθοποιός ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή μέχρι την έφεση
17:16 Καλάβρυτα: Αρχή την Τσικνοπέμπτη στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
17:08 Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα
17:00 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Παραμένει «ζεστό» το ενδιαφέρον – Πηγές του Υπερταμείου διαψεύψουν σενάρια «ναυαγίου»
16:52 Αιχμές ΠΑΣΟΚ ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους: «Σχεδόν 500.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων»
16:44 Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια
16:38 Τάκης Πετρόπουλος: Η αλήθεια για την υπόθεση «ανασφάλιστης εργασίας» στο Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας
16:36 Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο ζητείται να τεθεί η εταιρεία ντελίβερι Glovo για εργασιακή εκμετάλλευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ