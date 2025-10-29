Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το North Evia Pass 2025: Πώς θα αποκτήσετε το voucher των 150 ευρώ

Έως σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025», που παρέχει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ και στοχεύει στην στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 άτομα, τα οποία θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για χρήση σε διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο δήμους και δύο φάσεις εφαρμογής:

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Οι φάσεις του προγράμματος είναι:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Συνολικά, θα εκδοθούν:

2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391)

2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά μέσω του vouchers.gov.gr, ή δια ζώσης σε ένα από τα 1.027 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα.

