Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα

Για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία ανέφερε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας».

Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
27 Σεπ. 2025 15:12
Pelop News

Ανώτατη διπλωματική πηγή τοποθετήθηκε σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και για την επικείμενη τριμερή συνάντηση για την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πριν την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ήταν δύσκολο να υπάρξει επαναπρογραμματισμός διότι ήταν πολύ πιεσμένα τα προγράμματα. Δεν επιδιώκουμε μια συνάντηση για τη φωτογραφία, αλλά κάτι ουσιαστικό. Εδώ είχαμε πραγματικά ζήτημα προγραμματισμού, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι προσχηματικό» αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά μένει να φανεί» σημείωσε.

Για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία ανέφερε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας».

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης επισημαίνει ότι «το έργο θα προχωρήσει, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά κενά που θα λυθούν. Είναι ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει».

Για το Κυπριακό σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικής εξέλιξης. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια το Κυπριακό να γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα του ΓΓ ΟΗΕ πλην των πολέμων».

Για την επικείμενη τριμερή ανέφερε ότι «δεν περιμένουμε πολλά ενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα».

«Υπάρχει η αίσθηση ότι το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή. Να θυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια έλεγαν ότι κάθονται στο τραπέζι μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Κάθισαν στο τραπέζι στην έδρα του ΟΗΕ και συζητούν εντός του πλαισίου του ΟΗΕ για το ζήτημα» σημείωσε η ίδια πηγή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ