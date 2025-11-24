Λιμάνι Πάτρας: Παράθυρο για δεύτερη ευκαιρία

Το λιμάνι της Πάτρας στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος και στρατηγικών επενδύσεων. Ο ανταγωνισμός με το λιμάνι του Κατακόλου.

Το λιμάνι της Πάτρας θα βρισκόταν σήμερα σε προνομιακή θέση αν είχε σιδηροδρομική σύνδεση