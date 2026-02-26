Λιμενάρχης Αιγίου και πάλι ο Μιχάλης Κωστάκης
Σε γνώριμα μέρη επέστρεψε ο Μιχάλης Κωστάκης.
Επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τον διοικητή του Γ’ Λιμενικού Σταθμού Αιγίου.
Ο λόγος για τον Μιχάλη Κωστάκη, που χθες Τετάρτη 25/02/2026, ανέλαβε επικεφαλής του Λιμεναρχείου Αιγίου, θέση που κατείχε πριν μετακινήθει στην Πάτρα, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο όπου και υπηρετούσε μέχρι πρότινος.
Σε διαδικυτακή του ανάρτηση ο κ. Κωστάκης έγραψε: «Με ιδιαίτερη τιμή παρέλαβα σήμερα για δεύτερη φορά καθήκοντα Διοικητή στο Λιμεναρχείο Αιγίου. Από αυτήν την Υπηρεσία που πριν 27 χρόνια ξεκίνησε η πορεία μου στο Λιμενικό Σώμα, ο Θεός με αξίωσε για δεύτερη φορά να την διοικήσω. Τελικά το ταξίδι δεν έχει τέλος έχει μόνο αρχή…».
