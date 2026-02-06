Ληστεία Λούβρο: Δείτε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη κλοπή ΦΩΤΟ

Το Μουσείο του Λούβρου δημοσίευσε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας, μετά τη ληστεία που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 στη Γκαλερί του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, το ιστορικό στέμμα του 19ου αιώνα υπέστη σημαντικές μηχανικές φθορές όταν οι δράστες προσπάθησαν να το αποσπάσουν βίαια μέσα από τη στενή οπή που είχαν δημιουργήσει πριονίζοντας τη γυάλινη προθήκη. Παρά την πτώση στο έδαφος και την παραμόρφωση, το αντικείμενο χαρακτηρίζεται «σχεδόν άθικτο» από άποψη πολύτιμων λίθων.

Από το στέμμα απουσιάζει ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το διακοσμούσαν. Ωστόσο, παραμένουν όλα τα 56 σμαράγδια, ενώ από τα συνολικά 1.354 διαμάντια λείπουν μόνο 10.

Το μουσείο τονίζει ότι το στέμμα θα αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική του μορφή, χωρίς να απαιτηθεί ανακατασκευή ή αντικατάσταση σημαντικών τμημάτων. Για την επίβλεψη της διαδικασίας έχει συσταθεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία της διευθύντριας του Λούβρου, Laurence des Cars.

Η εξέλιξη της ληστείας

Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο ανυψωτικό όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα. Δύο από αυτούς εισήλθαν κόβοντας το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία, απείλησαν τους φύλακες και εκκένωσαν τον χώρο. Στη συνέχεια έσπασαν τις προθήκες δύο βιτρινών με κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής και αυτοκρατορικής περιόδου.

Παρά την αφαίρεση κοσμημάτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, οι ληστές εγκατέλειψαν το στέμμα της Ευγενίας κατά την αποχώρησή τους. Η παραμονή τους στο εσωτερικό του μουσείου διήρκεσε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Διέφυγαν με δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερις άνδρες, τους οποίους οι γαλλικές αρχές θεωρούν ως τους άμεσους δράστες της επιχείρησης. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της ληστείας παραμένει ασύλληπτος.

Τα υπόλοιπα επτά κοσμήματα που εκλάπησαν –μεταξύ των οποίων ένα διαμαντοστόλιστο διάδημα που ανήκε επίσης στην αυτοκράτειρα Ευγενία, καθώς και κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες– εξακολουθούν να αγνοούνται.

