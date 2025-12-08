Ληστεία σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο: Σπάνια έργα τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τη ληστεία στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πόλης

Ληστεία σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο: Σπάνια έργα τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά
08 Δεκ. 2025 8:36
Pelop News

Συνολικά 13 γκραβούρες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας αφαίρεσαν δύο οπλισμένοι δράστες από τη δημοτική βιβλιοθήκη Μάριου ντ’ Αντράντζι στο Σάο Πάολο. Το συμβάν εκτυλίχθηκε την τελευταία ημέρα της έκθεσης «Από το βιβλίο στο μουσείο». Συγκεκριμένα εκλάπησαν οκτώ γκραβούρες του Ανρί Ματίς και πέντε του Βραζιλιάνου καλλιτέχνη Κάντιντου Πορτινάρι.

Οι ύποπτοι, που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ακινητοποίησαν έναν φύλακα και δύο ηλικιωμένους επισκέπτες πριν προσεγγίσουν τη γυάλινη προθήκη όπου βρίσκονταν τα έργα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τοποθέτησαν τις γκραβούρες και σχετικά έγγραφα σε τσάντα από καμβά και αποχώρησαν από την κεντρική είσοδο.

Ο δήμος επιβεβαίωσε ότι η ληστεία έγινε στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πόλης, η οποία φιλοξενούσε από τον Οκτώβριο σπάνιες εκδόσεις και έργα της δεκαετίας 1940–1950, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM).

Σπάνια έργα με ανυπολόγιστη αξία

Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα ακριβή κομμάτια που αφαιρέθηκαν, σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, μεταξύ των έργων του Ματίς βρίσκονται κολάζ από το εμβληματικό άλμπουμ Jazz (1947), το οποίο κυκλοφόρησε σε περίπου 300 αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο ιστορικός τέχνης Ταντέου Κιαρέλι τόνισε ότι η πολιτιστική και καλλιτεχνική τους αξία θεωρείται ανεκτίμητη, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία διακίνησης τέτοιων έργων στη μαύρη αγορά. Οι γκραβούρες του Πορτινάρι προέρχονται από την έκδοση Menino de Engenho (1959) και κατατάσσονται επίσης στα εξαιρετικά σπάνια έργα.

Το ενδιαφέρον για τους δύο δημιουργούς παραμένει υψηλό διεθνώς. Τον Οκτώβριο, περίπου 60 σχέδια του Ματίς δημοπρατήθηκαν έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το ρεκόρ πώλησης έργου του καλλιτέχνη εξακολουθεί να κατέχει ο πίνακας Odalisque couchée aux magnolias (1923), με τιμή 80,8 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ