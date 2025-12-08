Ληστεία σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο: Σπάνια έργα τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Συνολικά 13 γκραβούρες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας αφαίρεσαν δύο οπλισμένοι δράστες από τη δημοτική βιβλιοθήκη Μάριου ντ’ Αντράντζι στο Σάο Πάολο. Το συμβάν εκτυλίχθηκε την τελευταία ημέρα της έκθεσης «Από το βιβλίο στο μουσείο». Συγκεκριμένα εκλάπησαν οκτώ γκραβούρες του Ανρί Ματίς και πέντε του Βραζιλιάνου καλλιτέχνη Κάντιντου Πορτινάρι.

Οι ύποπτοι, που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ακινητοποίησαν έναν φύλακα και δύο ηλικιωμένους επισκέπτες πριν προσεγγίσουν τη γυάλινη προθήκη όπου βρίσκονταν τα έργα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τοποθέτησαν τις γκραβούρες και σχετικά έγγραφα σε τσάντα από καμβά και αποχώρησαν από την κεντρική είσοδο.

Ο δήμος επιβεβαίωσε ότι η ληστεία έγινε στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πόλης, η οποία φιλοξενούσε από τον Οκτώβριο σπάνιες εκδόσεις και έργα της δεκαετίας 1940–1950, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM).

Σπάνια έργα με ανυπολόγιστη αξία

Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα ακριβή κομμάτια που αφαιρέθηκαν, σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, μεταξύ των έργων του Ματίς βρίσκονται κολάζ από το εμβληματικό άλμπουμ Jazz (1947), το οποίο κυκλοφόρησε σε περίπου 300 αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο ιστορικός τέχνης Ταντέου Κιαρέλι τόνισε ότι η πολιτιστική και καλλιτεχνική τους αξία θεωρείται ανεκτίμητη, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία διακίνησης τέτοιων έργων στη μαύρη αγορά. Οι γκραβούρες του Πορτινάρι προέρχονται από την έκδοση Menino de Engenho (1959) και κατατάσσονται επίσης στα εξαιρετικά σπάνια έργα.

Το ενδιαφέρον για τους δύο δημιουργούς παραμένει υψηλό διεθνώς. Τον Οκτώβριο, περίπου 60 σχέδια του Ματίς δημοπρατήθηκαν έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το ρεκόρ πώλησης έργου του καλλιτέχνη εξακολουθεί να κατέχει ο πίνακας Odalisque couchée aux magnolias (1923), με τιμή 80,8 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

