Λήστεψε δυο ανήλικες 16χρονος με κουζινομάχαιρο στο Νέο Ηράκλειο

Με κουζινομάχαιρο, απείλησε δυο 12χρονα κορίτσια, αγόρι 16 ετών, ζητώντας ό,τι έχουν αλλιώς θα τις τραυματίσει.

Οι δυο φίλες είχαν βγει μια βόλτα κοντά στα σπίτια τους. Ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στον ανήλικο που τις απείλησε για να τις ληστέψει

Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη του. «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο κατατρομαγμένα παιδιά ζήτησαν βοήθεια απο έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο ίδιος είχε φροντίσει να αλλάξει μπλούζα, αλλά έκανε το λάθος να επιστρέψει στο σημείο και συνελήφθη.

