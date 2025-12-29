Λήστεψε δυο ανήλικες 16χρονος με κουζινομάχαιρο στο Νέο Ηράκλειο

Λήστεψε 12χρονες με την απειλή κουζινομάχαιρου. Συνελήφθη ο 16χρονος δράστης.

 

Λήστεψε δυο ανήλικες 16χρονος με κουζινομάχαιρο στο Νέο Ηράκλειο
29 Δεκ. 2025 9:48
Pelop News

Με κουζινομάχαιρο,  απείλησε δυο 12χρονα κορίτσια, αγόρι 16 ετών, ζητώντας ό,τι έχουν αλλιώς θα τις τραυματίσει.

Οι δυο φίλες είχαν βγει μια βόλτα κοντά στα σπίτια τους. Ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στον ανήλικο που τις απείλησε για να τις ληστέψει

Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη του. «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο κατατρομαγμένα παιδιά ζήτησαν βοήθεια απο έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο ίδιος είχε φροντίσει να αλλάξει μπλούζα, αλλά έκανε το λάθος να επιστρέψει στο σημείο και συνελήφθη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Η σκοτεινή ενέργεια ίσως αλλάζει: Το σενάριο της «Μεγάλης Σύνθλιψης» επαναφέρει το ερώτημα για το τέλος του Σύμπαντος
12:00 Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς
11:58 Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
11:55 Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
11:51 Πάτρα: Στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας ο Διονύσης Πλέσσας – Μήνυμα στήριξης σε επαγγελματίες και αγρότες
11:46 Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού
11:44 Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου
11:33 Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία
11:27 Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ
11:22 «Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ
11:16 Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο
11:12 Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι
11:01 Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα
10:55 Avatar: Φωτιά και Στάχτη – Όταν ο μύθος γίνεται αποκαΐδια
10:54 Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο
10:48 Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
10:48 Εισήγηση Κακλαμάνη για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών
10:41 Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
10:32 Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
10:19 Σήμερα δικάζεται ο Αρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή, τι υποστηρίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ