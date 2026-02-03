Λιθουανία: Δικαστική έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με μοντέλα και άλλες προσωπικότητες

Στα αρχεία που δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ υπάρχουν αναφορές και σε εξέχοντες Λιθουανούς

Λιθουανία: Δικαστική έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με μοντέλα και άλλες προσωπικότητες
03 Φεβ. 2026 22:57
Pelop News

Στη Λιθουανία έρευνα άρχισαν οι εισαγγελικές αρχές για ενδεχόμενη διακίνηση ανθρώπων, αφού στα αρχεία που δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επστάιν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Στα αρχεία που δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επστάιν υπάρχουν αναφορές και σε εξέχοντες Λιθουανούς.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Λιθουανίας έκανε λόγο για «αντικειμενική και εξονυχιστική έρευνα», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τυχόν υπόπτους ή συγκεκριμένα αδικήματα.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της χώρας, Γκιτάνας Ναουσέντα είχε ζητήσει να ερευνηθεί η υπόθεση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με λιθουανικά μέσα ενημέρωσης, στα έγγραφα περιλαμβάνονται τα ονόματα πολλών μοντέλων από τη Λιθουανία αλλά και άλλων ανθρώπων των τεχνών. Πολλοί καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν ένα φεστιβάλ, το «Μεσοκαλόκαιρο του Βίλνιους», επειδή ο χρηματοδότης του, ο Βάλντας Πετρέικις, κατονομάζεται σε κάποια έγγραφα και φέρεται να έλαβε χρήματα από τον Επστάιν.

Ο Πετρέικις δήλωσε ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του Αμερικανού χρηματιστή την εποχή της γνωριμίας τους, αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε το επιλήψιμο και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προώθηση καλλιτεχνικών γεγονότων, λόγω της κατακραυγής.

Η αστυνομία και οι εισαγγελείς εξετάζουν τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αναλύουν το νομικό πλαίσιο και ανταλλάζουν πληροφορίες με τους εταίρους τους, ανέφερε η γενική εισαγγελία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Απίστευτο και όμως αληθινό, τερματοφύλακας στη Βραζιλία ζήτησε τάιμ άουτ για να πάει τουαλέτα! ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Ιστορικό ρεκόρ στις ΗΠΑ, δείτε πόσο ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής
23:21 «Γιατί να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο ή αυτούς που λένε συνέχεια τα ίδια;», καυστικός ο Τζόνι Βαβούρας
22:57 Λιθουανία: Δικαστική έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με μοντέλα και άλλες προσωπικότητες
22:46 Η κλήρωση του Τζόκερ με έναν νικητή να κερδίζει 1.056.568,57 ευρώ
22:43 Δολοφόνησαν τον Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, ήταν γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης
22:37 Χίος: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες! Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών
22:26 Πάτρα: Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το συγκρότημα του νέου γραμμικού επιταχυντή στο τμήμα ακτινοθεραπείας του «Άγιος Ανδρέας»
22:20 Πάτρα: Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της!
22:12 Βαρύ πένθος, «έφυγε» ο Βασίλης Καραλής, ΦΩΤΟ
21:57 «Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;», συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
21:47 Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media
21:34 Επίθεση από την Πάτρα στην πίτα της ΔΕΕΠ του Γεωργιάδη στον Τσίπρα: «Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν, που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα» , ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Παναχαϊκή: Τέλος ο Λαγός, συνάντηση Αντωνόπουλου με διοίκηση
20:45 Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο για την Εθνική στο Ευρωπαϊκό
20:39 ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln
20:31 Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου
20:21 Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο
20:11 Το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της Λόρας: «Ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»
20:00 Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ