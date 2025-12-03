Λιθουανία: Νέο κλείσιμο αεροδρομίου λόγω υπόπτων «αερόστατων» στον εναέριο χώρο

Λιθουανικές αρχές κατηγορούν τη Λευκορωσία για σκόπιμη διατάραξη

03 Δεκ. 2025 21:28
Pelop News

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, διέκοψε προσωρινά τις λειτουργίες του το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από εμφάνιση ύποπτων μετεωρολογικών αερόστατων στον εναέριο χώρο του.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές, με τουλάχιστον 10 προηγούμενα κλεισίματα από τις αρχές Οκτωβρίου. Στο πιο πρόσφατο, που συνέβη το Σάββατο, η διακοπή διήρκεσε 11 ώρες, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους και δεκάδες πτήσεις να ανακατευθύνονται σε γειτονικά αεροδρόμια.

Οι λιθουανικές αρχές αποδίδουν τα αερόστατα στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, θεωρώντας ότι η πορεία και ο αριθμός τους – συχνά δεκάδες, όπως τα 60 που εντοπίστηκαν πρόσφατα – αποτελούν σκόπιμη ενέργεια διατάραξης.

