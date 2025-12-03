Λιθουανία: Νέο κλείσιμο αεροδρομίου λόγω υπόπτων «αερόστατων» στον εναέριο χώρο

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, διέκοψε προσωρινά τις λειτουργίες του το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από εμφάνιση ύποπτων μετεωρολογικών αερόστατων στον εναέριο χώρο του.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές, με τουλάχιστον 10 προηγούμενα κλεισίματα από τις αρχές Οκτωβρίου. Στο πιο πρόσφατο, που συνέβη το Σάββατο, η διακοπή διήρκεσε 11 ώρες, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους και δεκάδες πτήσεις να ανακατευθύνονται σε γειτονικά αεροδρόμια.

Οι λιθουανικές αρχές αποδίδουν τα αερόστατα στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, θεωρώντας ότι η πορεία και ο αριθμός τους – συχνά δεκάδες, όπως τα 60 που εντοπίστηκαν πρόσφατα – αποτελούν σκόπιμη ενέργεια διατάραξης.

Balloon Warfare: Belarus Smuggling Tactics Snarl Lithuania’s Main Airport Lithuania has repeatedly shut down Vilnius airport after waves of weather balloons launched from Belarus entered its airspace, with one recent incident suspending operations for 11 hours and affecting… pic.twitter.com/QdjbWE0A4l — Network Axis Group (@NetAxisGroup) December 3, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



