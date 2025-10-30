Λιθουανία: Νέο κλείσιμο του αεροδρομίου Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών, έκτο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις του την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, λόγω της εμφάνισης μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο του. Πρόκειται για το έκτο τέτοιο περιστατικό μέσα στον μήνα, με τις λιθουανικές αρχές να το αποδίδουν σε λαθρεμπορική δραστηριότητα τσιγάρων από τη γειτονική Λευκορωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Facebook, η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την ανίχνευση ενός ή περισσότερων μπαλονιών που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο. Η κυκλοφορία αναστάλθηκε έως τις 23:10 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας διακοπές σε πτήσεις και ανακατευθύνσεις επιβατών. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στις 5, 21, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, με τα μπαλόνια να μεταφέρουν χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων προς την ΕΕ, όπου οι τιμές καπνικών προϊόντων είναι υψηλότερες.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί ευθέως τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο – στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν – για έλλειψη ελέγχου στα σύνορα, χαρακτηρίζοντας τα μπαλόνια μέρος υβριδικής απειλής. Οι αρχές έχουν ήδη κλείσει τις περισσότερες συνοριακές διελεύσεις με τη Λευκορωσία έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ εξετάζουν σχέδια για καταρρίψεις των μπαλονιών προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω διαταραχές.

Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο συνόρων «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση για υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, προβλέποντας νέα εποχή «διαχωρισμού με συρματοπλέγματα». Η πρωτεύουσα Βίλνιους απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες εισβολές.

Τα επανειλημμένα κλεισίματα έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες και αναγκάζοντας ανακατευθύνσεις σε αεροδρόμια όπως της Κάουνας, της Βαρσοβίας και της Ρίγας. Η Εθνική Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NCMC) της Λιθουανίας έχει ανακτήσει δεκάδες μπαλόνια, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, ενώ η Πολωνία, γειτονική χώρα, αναφέρει πάνω από 100 παρόμοια περιστατικά.

