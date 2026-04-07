Λιτοχωρό: Και βουνό και θάλασσα

Η σημερινή μας επιλογή αφορά μια κωμόπολη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει μεγάλο μερίδιο από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Ο λόγος για το Λιτοχωρό το οποίο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν βουνό με τη θάλασσα και είναι εξαιρετικό για μια ανοιξιάτικη απόδραση με πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και έθιμα την εορτή του Πάσχα.

Οι εναλλακτικοί προορισμοί, που παλαιότερα ίσως ήταν μια τάση για μια διαφορετική απόδραση, έχουν καταφέρει να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών που έχουν την ανάγκη να ξεφύγουν από τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας και να ανακαλύψουν μέρη που είναι πιο ακατέργαστα διαμάντια. Η επαφή με τη φύση, ο συνδυασμός βουνό και θάλασσα, τα μη τουριστικά μέρη, η πλούσια γκάμα εναλλακτικών δραστηριοτήτων και η τοπική γαστρονομία είναι όλα όσα αναζητούσαν πάντα οι πιο ψαγμένοι ταξιδευτές. Πλέον αυτά τα χαρακτηριστικά γοητεύουν ακόμα και τους τουρίστες που αναζητούν να αποδράσουν σε έναν τόπο έχοντας ευρεία γκάμα επιλογών.

Αν ψάχνετε προορισμούς που να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα το Λιτόχωρο, που βρίσκεται στην Πιερία, είναι ιδανικό -τόσο για οικογενειακές εξορμήσεις σε μια γραφική κωμόπολη όσο και για παρέες. Μάλιστα, όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τη παραθαλάσσια πλευρά της Πιερίας για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στην ευρύτερη περιοχή θα βρείτε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και studios για να επιλέξετε τη διαμονή σας, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.

Το Λιτόχωρο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Πιερίας «φωλιασμένο» στις ανατολικές απολήξεις του Ολύμπου, εκεί που ζούσαν οι 12 Θεοί, και «βρέχεται» από το βόρειο κομμάτι του Αιγαίου Πελάγους. Η μεγάλη ακτογραμμή της Κατερίνης είναι ιδιαίτερα γνωστή συγκεντρώνοντας, τα τελευταία χρόνια, πλήθος επισκεπτών.

Αν έχετε επιλέξει το Λιτόχωρο για οικογενειακές διακοπές τότε επισκεφτείτε με τα παιδιά σας τη περιοχή «Λάκκος» στις όχθες του Ενιπέα ποταμού, ενώ κι εσείς μπορείτε να καθίσετε κάτω από τα πλατάνια ακούγοντας τα τρεχούμενα νερά για να κάνετε μια στάση. Οι λάτρεις της πεζοπορίας μπορούν να ακολουθήσουν το πιστοποιημένο μονοπάτι που οδηγεί, μέσα από μια όμορφη διαδρομή, στον Ολυμπο.

Από τα αξιοθέατα του τόπου είναι η επίσκεψη στο Φαράγγι του Ενιπέα -πριν αποφασίσετε να φτάσετε ως εκεί πρέπει να ενημερωθείτε για τη διαδρομή– και το αρχαιολογικό πάρκο στο Δίον.

