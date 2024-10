Λίβανος: Η στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τζαμί ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο.

Oι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχει πλέον υπό τον έλεγχό του μεγάλο τμήμα των οικισμών και των χωριών στο Νότιο Λίβανο.

Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς το βράδυ του Σαββάτου, που είχαν στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ, σήμερα οι ισραηλινοί προχώρησαν στην ανατίναξη ενός τζαμιού το οποίο όπως ανακοίνωσαν είχαν μετατρέψει σε απόθηκη οπλισμού.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα και το βίντεο με την ανατίναξή του.

Δείτε το βίντεο

🇮🇱IDF BEGINS DEMOLISHING MOSQUES IN SOUTHERN LEBANON

The IDF has started demolishing mosques in southern Lebanon, which it claims were used to incite anti-Jewish hate and conceal weapons intended for attacks on Israel.

Source: Israel Today pic.twitter.com/Q61dzaLyjP

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 6, 2024