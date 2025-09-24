Απόλλων-Δόξα Λευκάδας 71-81 ΤΕΛΙΚΟ

Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε την νοκ-άουτ αναμέτρηση Απόλλων-Δόξα Λευκάδας για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου.

Α’ 10ΛΕΠΤΟ

00.30: 4-0

01.30: 6-2

03.00: 8-2

05.00: 11-9

00.00: 18-16

ΤΕΛΟΣ 10ΛΕΠΤΟΥ

Β 10ΛΕΠΤΟ

10.30: 20-18

11.30: 20-22

13.00: 22-22

14.00: 22-25

15.00: 27-27

13.50: 27-34

17.00: 30-34

18.00: 32-38

18.14: 32-40

19.00: 32-43

19.55: 35-43

35-43

ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ

Για τον Απόλλωνα 12 πόντους έχει ο Κίερ και για τη Δόξα Λευκάδας 15 ο Ρόμπινσον.

Γ’ 10ΛΕΠΤΟ

21.00: 35-45

22.00: 35-48

23.00: 39-52

25.00: 41-58

27.00: 44-60

28.00: 45-62

47-64

ΤΕΛΟΣ 10ΛΕΠΤΟΥ

Δ’ 10ΛΕΠΤΟ

31.00: 51-64

33.30: 55-71

35.00: 61-74

36.00: 63-74

37.00: 67-74

38.00: 70-76

38.30: 70-78

00.53: 71-78

00.26 71-81 με τρίποντο με ταμπλό του Σαχπατζίδη! Ο Απόλλων υποστήριξε ότι είχαν λήξει τα 24”

71-81

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

