Απόλλων-Δόξα Λευκάδας 71-81 ΤΕΛΙΚΟ
Συνεχής ενημέρωση
Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε την νοκ-άουτ αναμέτρηση Απόλλων-Δόξα Λευκάδας για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου.
Α’ 10ΛΕΠΤΟ
00.30: 4-0
01.30: 6-2
03.00: 8-2
05.00: 11-9
00.00: 18-16
ΤΕΛΟΣ 10ΛΕΠΤΟΥ
Β 10ΛΕΠΤΟ
10.30: 20-18
11.30: 20-22
13.00: 22-22
14.00: 22-25
15.00: 27-27
13.50: 27-34
17.00: 30-34
18.00: 32-38
18.14: 32-40
19.00: 32-43
19.55: 35-43
35-43
ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
Για τον Απόλλωνα 12 πόντους έχει ο Κίερ και για τη Δόξα Λευκάδας 15 ο Ρόμπινσον.
Γ’ 10ΛΕΠΤΟ
21.00: 35-45
22.00: 35-48
23.00: 39-52
25.00: 41-58
27.00: 44-60
28.00: 45-62
47-64
ΤΕΛΟΣ 10ΛΕΠΤΟΥ
Δ’ 10ΛΕΠΤΟ
31.00: 51-64
33.30: 55-71
35.00: 61-74
36.00: 63-74
37.00: 67-74
38.00: 70-76
38.30: 70-78
00.53: 71-78
00.26 71-81 με τρίποντο με ταμπλό του Σαχπατζίδη! Ο Απόλλων υποστήριξε ότι είχαν λήξει τα 24”
71-81
ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News