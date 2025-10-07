LIVE: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Έχοντας κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Αυτήν την ώρα μιλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για σειρά θεμάτων με κεντρικό άξονα την εθνική παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, καθώς και για το μείζον ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιδρά στις επιχειρήσεις και κυρίως στην εγχώρια βιομηχανία. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός ήδη από την Κυριακή, «για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες».

Την εκδήλωση τιμά με την παρουσία του η Α.Ε. o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ενώ επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

