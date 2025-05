Λίβερπουλ: Εφιάλτης σε λίγα δευτερόλεπτα, δεκάδες οι τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά, ένα σε κρίσιμη κατάσταση ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο του Λίβερπουλ, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με ταχύτητα στο πλήθος που συμμετείχε στην παρέλαση της Λίβερπουλ FC για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Water Street, κατά τη λήξη της εορταστικής διαδρομής. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σοκ στο Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στους πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σκούρο όχημα να εισβάλλει στο πλήθος, χτυπώντας πολίτες και εκτοξεύοντας τουλάχιστον έναν στον αέρα. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, ενώ ο οδηγός –ένας 53χρονος Βρετανός κάτοικος Λίβερπουλ– συνελήφθη επιτόπου.

🚨 GRAPHIC WARNING

A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj

— Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) May 26, 2025