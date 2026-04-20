Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό ερευνάται στο Λονδίνο, όπου ένας άνδρας έχασε τις αισθήσεις του αφού, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, του προσφέρθηκε ηλεκτρονικό τσιγάρο νοθευμένο με spice, ένα συνθετικό κανναβινοειδές. Το συμβάν σημειώθηκε στο Κλάπαμ, στη νότια πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Times και αναπαράγουν άλλα βρετανικά μέσα, δύο άνδρες προσέγγισαν το θύμα έξω από νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες, του έδωσαν να καπνίσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο και λίγο αργότερα εκείνος κατέρρευσε. Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν το Face ID του κινητού του για να μπουν στην τραπεζική εφαρμογή και να μεταφέρουν περίπου 7.000 λίρες από τον λογαριασμό του.

Το θύμα εντοπίστηκε αναίσθητο περίπου στις 3 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία της ουσίας spice στον οργανισμό του. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως αδυναμία κίνησης, ναυτία, εμετούς, επιληπτικές κρίσεις ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή.

Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Τα ίδια δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη βρετανική νυχτερινή ζωή, με δράστες να πλησιάζουν φιλικά τα θύματα, να παρακολουθούν ή να εκμεταλλεύονται τα στοιχεία πρόσβασης στα κινητά τους και στη συνέχεια να αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

