Λος Αντζελες: Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, στο σπίτι τους, στο Λος Αντζελες, την Κυριακή 14/12/2025.

16 Δεκ. 2025 8:35
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τις Αρχές του Λος Αντζελες, φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, γιου του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, με την κατηγορία ότι σκότωσε τους γονείς του, την Κυριακή 14/12/2025.

Η μονάδα συμμοριών και ναρκωτικών του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) ανάρτησε τη Δευτέρα, και στη συνέχεια διέγραψε, φωτογραφίες του 32χρονου Νικ Ράινερ, ο οποίος κρατήθηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 15 μιλίων από το σπίτι των Ρομπ και Μισέλ Ρέινερ στην Καλιφόρνια.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το πρόσωπό του είναι θολωμένο και φαίνεται να ακινητοποιείται στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Σε άλλη εικόνα, αστυνομικοί τον πιέζουν πάνω στο μπροστινό μέρος περιπολικού. Στη λεζάντα, η αστυνομία τον προσδιόριζε μόνο ως «ύποπτο για διπλή ανθρωποκτονία».

Εκπρόσωπος του LAPD αρνήθηκε να σχολιάσει τον λόγο για τον οποίο η μονάδα συμμοριών και ναρκωτικών διέγραψε τις φωτογραφίες της σύλληψης λίγο μετά τη δημοσίευσή τους.

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό προβλημάτων με τον εθισμό στα ναρκωτικά και σοβαρές ψυχικές δυσκολίες, φέρεται να τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης αυτοκτονίας μετά τη σύλληψή του. Κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, τους οποίους φέρεται να μαχαίρωσε το απόγευμα της Κυριακής.

Κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στο σωφρονιστικό συγκρότημα Twin Towers στο Λος Άντζελες.

Ο καβγάς του Νικ Ράινερ με τους γονείς του

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι είδαν τον Νικ, τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ να εμπλέκονται σε έναν πολύ έντονο καβγά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν το Σάββατο.

