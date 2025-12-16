Λος Αντζελες: Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τις Αρχές του Λος Αντζελες, φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, γιου του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, με την κατηγορία ότι σκότωσε τους γονείς του, την Κυριακή 14/12/2025.

Η μονάδα συμμοριών και ναρκωτικών του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) ανάρτησε τη Δευτέρα, και στη συνέχεια διέγραψε, φωτογραφίες του 32χρονου Νικ Ράινερ, ο οποίος κρατήθηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 15 μιλίων από το σπίτι των Ρομπ και Μισέλ Ρέινερ στην Καλιφόρνια.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το πρόσωπό του είναι θολωμένο και φαίνεται να ακινητοποιείται στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Σε άλλη εικόνα, αστυνομικοί τον πιέζουν πάνω στο μπροστινό μέρος περιπολικού. Στη λεζάντα, η αστυνομία τον προσδιόριζε μόνο ως «ύποπτο για διπλή ανθρωποκτονία».

Εκπρόσωπος του LAPD αρνήθηκε να σχολιάσει τον λόγο για τον οποίο η μονάδα συμμοριών και ναρκωτικών διέγραψε τις φωτογραφίες της σύλληψης λίγο μετά τη δημοσίευσή τους.

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό προβλημάτων με τον εθισμό στα ναρκωτικά και σοβαρές ψυχικές δυσκολίες, φέρεται να τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης αυτοκτονίας μετά τη σύλληψή του. Κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, τους οποίους φέρεται να μαχαίρωσε το απόγευμα της Κυριακής.

🚨🇺🇸 DRAMATIC PHOTOS SHOW ROB REINER’S SON NICK ARRESTED FOR PARENTS’ MURDER NEAR LA METRO STATION 24 hours after a blowout fight at Conan O’Brien’s Christmas party. Newly released photos from the LAPD Gang and Narcotics Unit show Nick Reiner, 32, being pinned to the ground and… pic.twitter.com/wceNKKFGri — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 16, 2025

Κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στο σωφρονιστικό συγκρότημα Twin Towers στο Λος Άντζελες.

Ο καβγάς του Νικ Ράινερ με τους γονείς του

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι είδαν τον Νικ, τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ να εμπλέκονται σε έναν πολύ έντονο καβγά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν το Σάββατο.

