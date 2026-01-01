«Λουκέτο» στην εθνική ομάδα της Γκαμπόν μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Άφρικα

Απίστευτο κι όμως αληθινό περιστατικό στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς η κυβέρνηση της Γκαμπόν αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας, μετά την απογοητευτική παρουσία της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και τον αποκλεισμό της από τη φάση των ομίλων.

Με επίσημη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, η κυβέρνηση έκανε λόγο για «ντροπιαστική εικόνα» της ομάδας και γνωστοποίησε τη λήψη αυστηρών μέτρων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απομάκρυνση ολόκληρου του τεχνικού επιτελείου, καθώς και η αναστολή της λειτουργίας της εθνικής ομάδας επ’ αορίστου.

Παράλληλα, εκτός πλάνων τέθηκαν και δύο από τους πλέον προβεβλημένους και έμπειρους ποδοσφαιριστές της Γκαμπόν, ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και ο Μπρούνο Εκουέλε Μανγκά, οι οποίοι θεωρούνται ηγετικές φυσιογνωμίες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η αγωνιστική εικόνα της Γκαμπόν στο τουρνουά ήταν απογοητευτική, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό στον όμιλό της. Ηττήθηκε με 1-0 από το Καμερούν, με 3-2 από τη Μοζαμβίκη και με το ίδιο σκορ από την Ακτή Ελεφαντοστού, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Η απόφαση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στον διεθνή ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο και ακραίο μέτρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



