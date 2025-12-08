Λουκέτο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από εισβολή αγροτών – Μπλοκαρισμένη και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρή αναστάτωση στις αερομεταφορές της Κρήτης προκαλεί η εισβολή ομάδας αγροτών στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου, που οδήγησε στην έκδοση Notam και στο πλήρες κλείσιμο του αερολιμένα.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ομάδα αγροτών κατάφερε να αποσπαστεί από το βασικό μπλοκ των διαδηλωτών και να εισέλθει εντός του αεροδρομίου, καταλαμβάνοντας την πίστα. Αμέσως εκδόθηκε Notam, με την οποία το αεροδρόμιο τέθηκε σε κατάσταση «zero rate», γεγονός που σημαίνει ότι δεν δέχεται ούτε απογειώσεις ούτε προσγειώσεις μέχρι νεοτέρας.

Η παρέμβαση στο αεροδρόμιο ακολούθησε τα εκτεταμένα επεισόδια που είχαν προηγηθεί έξω από τον αερολιμένα, όπου αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, με ρίψη χημικών και ένταση μεγάλης διάρκειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των διαδηλωτών κατάφερε να κινηθεί περιμετρικά και να φτάσει ανενόχλητο σε σημείο της πίστας.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Χανίων. Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον αερολιμένα, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να αναγκάζονται να προσεγγίσουν τον χώρο πεζή, μεταφέροντας τις αποσκευές τους.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και την ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

