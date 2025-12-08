Λουκέτο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από εισβολή αγροτών – Μπλοκαρισμένη και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε πρωτοφανή κίνηση κλιμάκωσης προχώρησαν αγρότες στην Κρήτη, εισβάλλοντας στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η λειτουργία του αερολιμένα.

Λουκέτο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από εισβολή αγροτών – Μπλοκαρισμένη και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
08 Δεκ. 2025 14:44
Pelop News

Σοβαρή αναστάτωση στις αερομεταφορές της Κρήτης προκαλεί η εισβολή ομάδας αγροτών στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου, που οδήγησε στην έκδοση Notam και στο πλήρες κλείσιμο του αερολιμένα.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ομάδα αγροτών κατάφερε να αποσπαστεί από το βασικό μπλοκ των διαδηλωτών και να εισέλθει εντός του αεροδρομίου, καταλαμβάνοντας την πίστα. Αμέσως εκδόθηκε Notam, με την οποία το αεροδρόμιο τέθηκε σε κατάσταση «zero rate», γεγονός που σημαίνει ότι δεν δέχεται ούτε απογειώσεις ούτε προσγειώσεις μέχρι νεοτέρας.

Η παρέμβαση στο αεροδρόμιο ακολούθησε τα εκτεταμένα επεισόδια που είχαν προηγηθεί έξω από τον αερολιμένα, όπου αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, με ρίψη χημικών και ένταση μεγάλης διάρκειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των διαδηλωτών κατάφερε να κινηθεί περιμετρικά και να φτάσει ανενόχλητο σε σημείο της πίστας.

Λουκέτο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από εισβολή αγροτών – Μπλοκαρισμένη και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χανίων ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Χανίων. Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον αερολιμένα, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να αναγκάζονται να προσεγγίσουν τον χώρο πεζή, μεταφέροντας τις αποσκευές τους.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και την ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ