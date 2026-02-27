Λουτράκι: Δέκα προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου

Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του θανάτου του 17χρονου , καθώς πριν από λίγο η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε πριν από λίγο σε 10 προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη για το διπλό μαχαίρωμα με νεκρό 17χρονο στο Λουτράκι έχει προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία.

Λουτράκι: Ραγδαία ανατροπή στο φονικό του 17χρονου – Ο 19χρονος κατονόμασε τον δράστη

Ολα δείχνουν ότι οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν με άγνωστο άτομο ή άτομα, σε κάποιο άλσος στο Λουτράκι. Κατά τη συμπλοκή οι δύο τους τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο 17χρονος επέστρεψε βαριά τραυατισμένος σπίτι του, χωρίς ωστόσο να πει το παραμικρό σε κανέναν και έπεσε για ύπνο. Λίγο αργότερα τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του ο οποίος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να υπήρχαν διαφορές που σχετίζονται με υπόθεση κλοπής με τις έρευνες να είναι σε εξελίξω.

