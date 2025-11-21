Λουτράκι: “Είναι μελλοντικός βιαστής!” – Εκνευρισμός για την καταγγελία δασκάλας ότι 6χρονος την… θώπευσε ΒΙΝΤΕΟ

Μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και απορία στο Λουτράκι αφορά την επίσημη καταγγελία δασκάλας της Α’ Δημοτικού ότι μαθητής έξι ετών την θώπευσε στο στήθος. Η δασκάλα έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον μεταφέρουν κλίμα σοκ και αμηχανίας.

Λουτράκι: "Είναι μελλοντικός βιαστής!" - Εκνευρισμός για την καταγγελία δασκάλας ότι 6χρονος την… θώπευσε ΒΙΝΤΕΟ
21 Νοέ. 2025 11:10
Pelop News

Αντιδράσεις και απορία προκαλεί στο Λουτράκι η καταγγελία που υπέβαλε δασκάλα της Α’ Δημοτικού, υποστηρίζοντας ότι μαθητής έξι ετών την θώπευσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η επίσημη καταγγελία της στην αστυνομία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πρωτοφανής, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έκπληξη τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δασκάλα έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, όπου συνεχίζει να διδάσκει μέχρι να ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση περιέγραψε το περιστατικό:
«Ένα πρωί, την ώρα του μαθήματος, η δασκάλα υποστήριξε ότι ένας μαθητής της Α’ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στο σχολείο έμειναν άφωνοι. Προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να της εξηγήσουν ότι σε αυτή την ηλικία τέτοια πρόθεση δεν μπορεί να υπάρξει».

Παρά τις προσπάθειες συναδέλφων της να δώσουν μια λογική εξήγηση, η ίδια εμφανίστηκε ανυποχώρητη.
«Επέμενε ότι πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση», ανέφερε ο μάρτυρας, υπογραμμίζοντας πως η δασκάλα δεν δεχόταν καμία άλλη ερμηνεία.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι οι δάσκαλοι μικρών τάξεων έρχονται καθημερινά σε επαφή με παρόμοιες, απολύτως αθώες, συμπεριφορές λόγω ηλικίας. Παρ’ όλα αυτά, η δασκάλα φέρεται να υποστήριξε ακόμη και ότι το παιδί «είναι ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής», προκαλώντας σοκ στους γύρω της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αντίδραση της μητέρας του παιδιού, η οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν συντετριμμένη και ζητούσε να κινηθεί νομικά, αδυνατώντας να πιστέψει τις κατηγορίες σε βάρος του 6χρονου γιου της.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την ΕΔΕ να αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει προκαλέσει τόση αναστάτωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ
13:35 Αγρίνιο: Η μάνα που στέκεται δίπλα στον 18χρονο Μάριο στην Εντατική του Τορίνο και του εύχεται «χρόνια πολλά»
13:27 Ανδρουλάκης: «Έλλειμμα ασφάλειας στην Ευρώπη – Δεν γίνεται η Ελλάδα να αλλάζει στρατηγική σαν διακόπτη»
13:27 Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)
13:21 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου
13:12 Οι προειδοποιήσεις της Europol: Πώς εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσα από video games
13:07 Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ
13:03 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Φραγκιαδάκη
13:01 Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σπάει κάθε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει – Ξεπέρασε ακόμη και τον Χάρι Πότερ σε προπαραγγελίες
13:00 Κ. Αχαΐα: Σκελετός και αμφορέας στο νέο Δημαρχείο – Θα εξεταστούν από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
12:53 Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη
12:39 Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
12:35 Παπασταύρου κατά Φάμελλου: «Αδαής ή συκοφάντης;» – Σκληρή σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες
12:30 «Βραχιολάκια» σε φυγόποινες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
12:30 Αίγιο: Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων – Συγκίνηση και κατάνυξη
12:20 Κύματα από τα βάθη: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για το φαινόμενο που συγκλόνισε τη Σαντορίνη το 2025
12:18 Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»
12:15 Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα
12:15 Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά: «Πατέρα μου αγαπημένε… μέχρι να ξαναβρεθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ