Λουτράκι: “Είναι μελλοντικός βιαστής!” – Εκνευρισμός για την καταγγελία δασκάλας ότι 6χρονος την… θώπευσε ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις και απορία προκαλεί στο Λουτράκι η καταγγελία που υπέβαλε δασκάλα της Α’ Δημοτικού, υποστηρίζοντας ότι μαθητής έξι ετών την θώπευσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η επίσημη καταγγελία της στην αστυνομία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πρωτοφανής, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έκπληξη τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δασκάλα έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, όπου συνεχίζει να διδάσκει μέχρι να ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.





Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση περιέγραψε το περιστατικό:

«Ένα πρωί, την ώρα του μαθήματος, η δασκάλα υποστήριξε ότι ένας μαθητής της Α’ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στο σχολείο έμειναν άφωνοι. Προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να της εξηγήσουν ότι σε αυτή την ηλικία τέτοια πρόθεση δεν μπορεί να υπάρξει».

Παρά τις προσπάθειες συναδέλφων της να δώσουν μια λογική εξήγηση, η ίδια εμφανίστηκε ανυποχώρητη.

«Επέμενε ότι πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση», ανέφερε ο μάρτυρας, υπογραμμίζοντας πως η δασκάλα δεν δεχόταν καμία άλλη ερμηνεία.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι οι δάσκαλοι μικρών τάξεων έρχονται καθημερινά σε επαφή με παρόμοιες, απολύτως αθώες, συμπεριφορές λόγω ηλικίας. Παρ’ όλα αυτά, η δασκάλα φέρεται να υποστήριξε ακόμη και ότι το παιδί «είναι ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής», προκαλώντας σοκ στους γύρω της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αντίδραση της μητέρας του παιδιού, η οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν συντετριμμένη και ζητούσε να κινηθεί νομικά, αδυνατώντας να πιστέψει τις κατηγορίες σε βάρος του 6χρονου γιου της.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την ΕΔΕ να αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει προκαλέσει τόση αναστάτωση.

