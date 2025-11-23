Λουτράκι: «Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου»  επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή – Τι αναφέρουν συνάδελφοί της

Προκαταρκτική έρευνα και απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά της μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Λουτράκι: «Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου»  επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή – Τι αναφέρουν συνάδελφοί της
23 Νοέ. 2025 12:31
Pelop News

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό στο Λουτράκι, όπου δασκάλα δημοτικού σχολείου κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής την άγγιξε στην περιοχή του στήθους, την ώρα που της έδειχνε μια ζωγραφιά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ ήδη διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, με την εκπαιδευτικό να έχει προσωρινά απομακρυνθεί από το σχολείο.

Η δασκάλα, με 25ετή προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιλώντας στο Mega εξέφρασε την επιμονή της ότι το περιστατικό δεν μπορούσε –όπως λέει– να μείνει αναπάντητο.
«Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου» σημείωσε, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά στα χρόνια υπηρεσίας της αντιμετώπισε κάτι αντίστοιχο.

Διαβάστε επίσης: «Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια, Ίσως να είχα εμπάθεια στο παιδάκι, αλλά με θώπευσε» λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

Υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την άποψή της, «ένα παιδί 6 χρονών γνωρίζει ότι τέτοια πράγματα δεν επιτρέπονται». «Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αναφέρουν συνάδελφοί της

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων της, η δασκάλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανυποχώρητη, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως αναφέρουν, σε συζητήσεις στο σχολείο έκανε λόγο ακόμη και για «μελλοντικό βιαστή», χαρακτηρισμός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Ειδικοί, όπως η ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου, σχολίασαν ότι τέτοιες ετικέτες σε μία τόσο μικρή ηλικία είναι λανθασμένες και επιζήμιες.
«Τουλάχιστον είναι αφελές και στιγματισμός να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον. Είναι επιπόλαιο και άστοχο» τόνισε.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν προκαταρκτική εξέταση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα έχει απομακρυνθεί από το σχολείο, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το περιστατικό έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια στην παιδική συμπεριφορά, τα πρωτόκολλα σε σχολικές τάξεις και τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν ανήλικους μαθητές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…
15:33 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
15:24 Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του…
15:23 Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!
15:09 Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:01 Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!
14:58 Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα
14:49 Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:45 Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
14:40 Περιμένει στην Ιταλία το σωτήριο μόσχευμα το ζευγάρι από την Εδεσσα με τα μανιτάρια…
14:35 «Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;
14:30 Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
14:28 Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας
14:22 Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη
14:18 Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
14:05 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!
13:59 Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας
13:51 Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
13:37 Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
13:36 Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ