Λουτράκι: «Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου»  επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή – Τι αναφέρουν συνάδελφοί της

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό στο Λουτράκι, όπου δασκάλα δημοτικού σχολείου κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής την άγγιξε στην περιοχή του στήθους, την ώρα που της έδειχνε μια ζωγραφιά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ ήδη διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, με την εκπαιδευτικό να έχει προσωρινά απομακρυνθεί από το σχολείο.

Η δασκάλα, με 25ετή προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιλώντας στο Mega εξέφρασε την επιμονή της ότι το περιστατικό δεν μπορούσε –όπως λέει– να μείνει αναπάντητο.

«Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου» σημείωσε, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά στα χρόνια υπηρεσίας της αντιμετώπισε κάτι αντίστοιχο.

Υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την άποψή της, «ένα παιδί 6 χρονών γνωρίζει ότι τέτοια πράγματα δεν επιτρέπονται». «Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αναφέρουν συνάδελφοί της

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων της, η δασκάλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανυποχώρητη, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως αναφέρουν, σε συζητήσεις στο σχολείο έκανε λόγο ακόμη και για «μελλοντικό βιαστή», χαρακτηρισμός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Ειδικοί, όπως η ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου, σχολίασαν ότι τέτοιες ετικέτες σε μία τόσο μικρή ηλικία είναι λανθασμένες και επιζήμιες.

«Τουλάχιστον είναι αφελές και στιγματισμός να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον. Είναι επιπόλαιο και άστοχο» τόνισε.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν προκαταρκτική εξέταση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα έχει απομακρυνθεί από το σχολείο, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το περιστατικό έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια στην παιδική συμπεριφορά, τα πρωτόκολλα σε σχολικές τάξεις και τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν ανήλικους μαθητές.

