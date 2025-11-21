Λουτράκι – υπόθεση καζίνο: Ο «υπαρχηγός» απαντά από τις φυλακές – «Ο Μαρτίκας έστησε το κύκλωμα για τηλεθέαση»

Μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «ψευτοεπενδύσεις» σε καζίνο δίνει τη δική του εκδοχή, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και επιρρίπτοντας ευθύνη στον Σπύρο Μαρτίκα. Υποστηρίζει ότι ο τελευταίος «έστησε» την ιστορία για προβολή, ενώ αρνείται ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια ή ληστείες.

21 Νοέ. 2025 11:23
Pelop News

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με το κύκλωμα των υποτιθέμενων επενδύσεων στα καζίνο, καθώς ο φερόμενος υπαρχηγός –κρατούμενος πλέον στον Κορυδαλλό– μιλά δημόσια και στρέφει τα πυρά του στον Σπύρο Μαρτίκα. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε στημένες παρτίδες ή ληστείες και κάνει λόγο για «κατασκευασμένες ιστορίες» με μοναδικό στόχο την τηλεοπτική προβολή.

Όπως ισχυρίζεται, δεν επιτρέπεται καν να μπει στο καζίνο λόγω απαγόρευσης εισόδου εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, άρα «δεν είχε τρόπο» να επηρεάσει παιχνίδια. «Ποια παιχνίδια να στήσω; Έχω απαγόρευση εισόδου. Ο Σπύρος Μαρτίκας δεν ξέρει καν τι είναι το πόκερ», σημειώνει με έντονο ύφος, κατηγορώντας τον για εμμονή με τη δημοσιότητα.

Στο ίδιο πνεύμα απαντά και στις καταγγελίες περί στημένων ληστειών και συνεργών μεταμφιεσμένων σε αστυνομικούς. «Ποιοι είναι αυτοί; Μπορεί κάποιος να μου δείξει έναν; Στο καζίνο υπάρχουν κάμερες. Δεν θα τους έβλεπαν;», αναφέρει, αφήνοντας αιχμές για «υπερβολές» και «ιστορίες που δεν στέκουν».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος παρασύρθηκε σε αγοραπωλησίες χρυσών λιρών, ενώ κατηγορεί τον Μαρτίκα για τοκογλυφία. «Ήρθε στο Λουτράκι για να κάνει τοκογλυφία, όχι για να μας χαρίσει λεφτά. Όταν βγω, θα δείτε τι έχει πραγματικά συμβεί», δηλώνει.

Τέλος, κάνει λόγο για εμπόδια από τη ΓΑΔΑ, λέγοντας ότι δεν του επέτρεψαν να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία. «Έχουν γίνει πλακάκια», υποστηρίζει, προαναγγέλλοντας νέες αποκαλύψεις όταν αποφυλακιστεί.

