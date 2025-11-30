Λούτσα: Σοβαρή η κατάσταση της συντρόφου του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Η 21χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου έχουν τραυματιστεί ελαφρά και πήραν εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος (επίσης ελαφρά τραυματισμένος) αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών.

30 Νοέ. 2025 16:25
Pelop News

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24ωρου νεαρού που σκοτώθηκε εχθές το βράδυ στη Λούτσα, όταν οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του καθώς έβγαιναν από το σταθμευμένο αμάξι τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου όταν ένα μπλε ΙΧ, με οδηγό έναν 29χρονο, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, εξετράπη και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Εκείνη την ώρα ο 24χρονος με την αδελφή και τη φίλη του βρίσκονταν εκτός του οχήματος, ενώ η μητέρα του καθόταν μέσα σε αυτό με έναν σκύλο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο ΙΧ.

Ηταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος -ο οποίος έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ, αλλά είναι άγνωστο ακόμη το αποτέλεσμα- που πρώτα χτυπά πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, δεν σταματά και στη συνέχεια πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας σκοτώνοντας τον 24χρονο. Η τρελή του πορεία τελείωσε όταν χτύπησε σε μια μάντρα.

Το άτυχο παιδί είχε έρθει στην Ελλάδα για να παραστεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο Πανεπιστήμιο. Ελάχιστα λεπτά μετά το δυστύχημα η γιαγιά του 24χρονου έβλεπε τον εγγονό της να κείτεται στην άσφαλτο, αφού όλα έγιναν σχεδόν κάτω από το σπίτι της και βγήκε έξω ακούγοντας το θόρυβο και τις φωνές.

