Λούβρο: Άνδρας με περούκα σηκώθηκε από αναπηρικό αμαξίδιο και πέταξε τούρτα στη «Μόνα Λίζα» – ΒΙΝΤΕΟ

Viral έγιναν οι εικόνες από τον διασημότερο πίνακα του κόσμου, τη «Μόνα Λίζα», γεμάτο σαντιγί. Αν και το μόνο που στην πραγματικότητα λερώθηκε είναι το προστατευτικό γυαλί που βρίσκεται μπροστά από το έργο τέχνης του ντα Βίντσι στο Λούβρο, το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στο μουσείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη Marca, ο άνδρας που πέταξε την τούρτα στη Μόνα Λίζα, μπήκε στην αίθουσα όπου εκτίθεται το αριστούργημα του Ντα Βίντσι με αναπηρικό αμαξίδιο και φορώντας περούκα. Προς έκπληξη των παρευρισκόμενων, ξαφνικά σηκώθηκε όρθιος, πλησίασε τη «Τζοκόντα» και πέταξε το γλυκό.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

