Love Death + Robots: Το μέγεθος κάνει τη διαφορά

Το LOVE, DEATH + ROBOTS που προβάλλεται στο Netflix, είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες, διαθέσιμη στο Netflix, που ξεχωρίζει για την τολμηρή αφήγηση, τα διαφορετικά στυλ κινουμένων σχεδίων και τις αφηγήσεις που προκαλούν το είδος. Με δημιουργό τον Τιμ Μίλερ και παραγωγό το Blur Studio, αυτή η πρωτοποριακή σειρά είναι μια συλλογή από αυτόνομες ταινίες μικρού μήκους, την κάθε μία από τις οποίες διευθύνει μια διαφορετική δημιουργική ομάδα από διάφορες χώρες. Ενώ τα επεισόδια δεν ακολουθούν μια ενιαία ιστορία ή ένα κοινό σύμπαν, ενοποιούνται από επαναλαμβανόμενα θεματικά στοιχεία που περικλείονται στον τίτλο της σειράς: αγάπη, θάνατος και ρομπότ. Κάθε επεισόδιο εξερευνά ένα ή περισσότερα από αυτά τα βασικά θέματα μέσα από εντελώς διαφορετικούς φακούς, από το σκοτεινό κωμικό μέχρι το φιλοσοφικά βαθύ.

Η μορφή ανθολογίας επιτρέπει τεράστια δημιουργική ελευθερία, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της σειράς. Το ένα επεισόδιο μπορεί να βυθίσει τους θεατές σε ένα δυστοπικό μέλλον που κυβερνάται από την απατεώνισσα τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το επόμενο μπορεί να περιγράφει μια συγκινητική ιστορία ρομαντισμού μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός συνθετικού όντος. Τα είδη αλλάζουν αβίαστα μεταξύ των επεισοδίων – επιστημονική φαντασία, τρόμος, φαντασία, cyberpunk, σουρεαλισμός, πολεμικές ιστορίες, σάτιρα, ακόμη και ερωτικό θρίλερ, όλα εκτελούνται με ένα ξεχωριστό οπτικό στυλ, μοναδικό για το στούντιο κινουμένων σχεδίων που συμμετέχει. Ορισμένα επεισόδια είναι υπερρεαλιστικά και κινηματογραφικά, άλλα μινιμαλιστικά, ζωγραφικά ή στυλιζαρισμένα όπως τα graphic novels ή τα 2D anime.

Η 1η σεζόν, που κυκλοφόρησε το 2019, έδωσε τον τόνο με 18 επεισόδια, το καθένα από τα οποία διαρκεί μεταξύ 6 και 17 λεπτών. Στα κυριότερα σημεία περιλαμβάνονται το «Sonnie’s Edge», μια σκληρή cyberpunk ιστορία μάχης με ισχυρή γυναίκα πρωταγωνίστρια και ανατρεπτικό τέλος, το «Three Robots», μια χιουμοριστική μετα-αποκαλυπτική ξενάγηση με επικεφαλής τεχνητή νοημοσύνη που θαυμάζει τα ανθρώπινα τεχνουργήματα, και το «The Witness», μια οπτικά εκρηκτική, γεμάτη σασπένς ιστορία με βρόγχο στο χρονοδιάγραμμα και θέματα για ενήλικες. Αυτές οι πρώτες συμμετοχές καθιέρωσαν τον ώριμο τόνο της σειράς και τις οριακές αφηγηματικές φιλοδοξίες της.

Σε όλους τους τόμους του, το LOVE, DEATH + ROBOTS συνεχίζει να θέτει προκλητικά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας, την ηθική της τεχνολογίας, τη φύση της συνείδησης και την ευθραυστότητα της ζωής. Ταυτόχρονα, δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί, τόσο αφηγηματικά όσο και οπτικά. Η ελευθερία που δίνεται σε κάθε δημιουργική ομάδα έχει ως αποτέλεσμα επεισόδια που συχνά μοιάζουν με αυτοτελή έργα τέχνης, ορισμένα είναι γεμάτα δράση και συγκίνηση, άλλα είναι στοχαστικά δοκίμια.

Το διεθνές μοντέλο παραγωγής της σειράς, φέρνοντας στούντιο από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, συμβάλλει στην ποικιλομορφία της. Αυτή η πολυπολιτισμική προσέγγιση όχι μόνο εμπλουτίζει το οπτικό και αφηγηματικό τοπίο, αλλά εξασφαλίζει επίσης ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφικών και πολιτιστικών προοπτικών πάνω σε οικουμενικά ανθρώπινα ζητήματα. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Ντέιβιντ Φίντσερ, Τιμ Μίλερ,Τζένιφερ Μίλερ, Τζόσουα Ντόνεν. Οι μικρού μήκους ταινίες ή αυτοτελή κεφάλαια, όπως επιθυμούν να αποκαλούνται τα έργα τους οι εμπνευστές του Love, Death, and Robots που δεν θέλουν να χρησιμοποιείται ο μπανάλ όρος «επεισόδια» για αυτές τις βινιέτες ακανόνιστης διάρκειας η οποία εκτείνεται από λίγα λεπτά μέχρι το 20 λεπτο και τα οποία μπορεί να δει κανείς με οποιαδήποτε χρονική συνέχεια επιθυμεί στην πλατφόρμα του Netflix. Ο Ντέιβιντ Φίντσερ δήλωσε ότι «πρέπει να τελειώσει έτσι κι αλλιώς αυτή η “Παβλοφική” εξάρτηση από τον παραδοσιακό ισομερή τεμαχισμό των επεισοδίων που αποτελεί ανάθεμα για την αφήγηση. Η ιστορία πρέπει να διαρκεί όσο χρειάζεται για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στον θεατή».

Εν ολίγοις, το LOVE, DEATH + ROBOTS δεν είναι μια παραδοσιακή σειρά με γραμμική αφήγηση. Αντίθετα, είναι ένα τολμηρό, διαφορετικό από τα είδη, πείραμα στα κινούμενα σχέδια για ενήλικες. Αγκαλιάζοντας την αφήγηση μικρής διάρκειας και ενθαρρύνοντας τη ριζική καλλιτεχνική ελευθερία, η σειρά διευρύνει τα όρια του τι μπορεί να εκφράσει το animation. Είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση της φρίκης του πολέμου, είτε για τη φαντασία εξωγήινων βιοτόπων, είτε για την επανερμηνεία μύθων μέσα από ένα σύγχρονο φακό, κάθε επεισόδιο προσφέρει κάτι οπτικά και διανοητικά διεγερτικό. Για τους οπαδούς της αχαλίνωτης φαντασίας, της πειραματικής τέχνης και των αμείλικτων αφηγήσεων ενηλίκων, η σειρά είναι ένα υπέροχο, τολμηρό εγχείρημα.

