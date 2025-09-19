Λοβέρδος: Η τραγωδία των Τεμπών με έφερε στη ΝΔ – Πάω για μάχη, όχι για συναλλαγή

Τη σύνδεση της απόφασής του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία με την εκμετάλλευση, όπως είπε, της τραγωδίας των Τεμπών, εξήγησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει αλλάξει πολιτικές θέσεις και ότι πάει «για μάχη, όχι για συναλλαγή».

19 Σεπ. 2025 14:19
Καταλυτική χαρακτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος την τραγωδία των Τεμπών για την απόφασή του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Όπως τόνισε, ήταν η απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας που τον κινητοποίησε πολιτικά:

«Είναι συνειδητή επιλογή που έχει την αφορμή της στα όσα είδαν τα μάτια μου με την απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών. Εκεί το σύνθημα ήταν ‘να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη μέρα’. Αυτό με κινητοποίησε γιατί θυμήθηκα το 2012, το 2014, το 2015, πράγματα που έζησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι «τότε ήμασταν λοκατζήδες, δεν ήμασταν υπουργοί» και ότι δεν θέλει να ξαναζήσει η χώρα μια τέτοια περίοδο. Υπογράμμισε δε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025, όταν ο ίδιος επικοινώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η τελευταία τους συνομιλία ήταν το 2022.

Απαντώντας σε ερώτηση για παλαιότερες δηλώσεις του όπου ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη, σημείωσε: «Ό,τι λέω το πιστεύω, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου από τις θέσεις μου (…) Έγιναν σφάλματα, αλλά είναι άλλο να τα καταδεικνύεις και άλλο να λες ‘να φύγει αυτή η κυβέρνηση και μετά θα δούμε’».

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε «απολύτως λάθος» το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές, λέγοντας ότι πρόκειται για θέσεις «μιας εξωκυβερνητικής κεντροαριστεράς που δεν υπόσχεται κυβέρνηση».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πήγε στη ΝΔ για να διεκδικήσει υπουργείο ή θέση σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας. «Δεν πήγα να πάρω, πάω να δώσω. Όχι στην ΝΔ του 41%, αλλά σε αυτή που περνά μια δυσκολότερη φάση. Πάω για σταυρό, πάω για μάχη στα νότια», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προτεραιότητές του έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναθεώρηση του Συντάγματος, τονίζοντας πως θα τοποθετηθεί θεσμικά στα καθημερινά ζητήματα από εδώ και πέρα.

Τέλος, σχολιάζοντας την πολιτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «άλλαξε τελείως», απομακρυνόμενο από το κέντρο και πλησιάζοντας περισσότερο στη φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Εγώ είμαι ένας κεντρώος πολιτικός, πιστός στις αρχές μου, δεν άλλαξα σε τίποτα», υπογράμμισε.
