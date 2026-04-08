Λύγισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του

Την προηγούμενη φορά που ο Ραζβάν Λουτσέσκου δάκρυσε δημόσια λόγω του πατέρα του ήταν το μακρικό 2005 όταν ως προπονητής της Ραπίντ είχε οδηγήσει την ομάδα του Βουκουρεστίου στη νίκη με 1-0 επί της Σαχτάρ στο Ντόνετσκ…

Τότε στη (κοινή εκείνη εποχή) συνέντευξη Τύπου ο Μιρτσέα όταν μπήκε στην αίθουσα, τον φίλησε στοργικά στο κεφάλι με τον Ραζβάν αμήχανο και βουρκωμένο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση του…

Lucescu ve teknik direktör oğlu Razvan Lucescu ile bir karşılaşma sonrasında anısı ..Bir babanın oğlu ile gurur duyuşu Futbolun sadece futbol olmadığının özeti .. pic.twitter.com/34KhGUGsiJ — 𝐀𝐲𝐥𝐢𝐧 (@AylinB2802) April 8, 2026



Σήμερα το μεσημέρι, είμαστε σίγουροι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα έδινε τα πάντα για να ξανανιώσει αυτό το πατρικό άγγιγμα… Ο Μιρτσέα όμως από το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας βρίσκεται στη γειτονιά των αγγέλων, με τον μοναχογιό του, αγκαλιά με τη μητέρα του Νέλι να βρίσκονται από νωρίς στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους…

Κι οι εικόνες που κατέγραψαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί με τους δύο τους μπροστά από το φέρετρο ήταν απλά συγκλονιστικές…

Sa femme et son fils Răzvan lui disent adieu. Très dur à regarder mais ça nous touche tous. Merci “MAESTRO” Mircea 🙏🇷🇴🕊pic.twitter.com/O6X3xstCus — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 8, 2026

