Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17/10/ 2025, στο Λύκειο Αιγείρας, η εκδήλωση «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη», στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας Time to Move 2025 του δικτύου Eurodesk.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Λύκειο Αιγείρας — Πολλαπλασιαστή του δικτύου Eurodesk και Σχολείο Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) — είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας, εκπαίδευσης και εθελοντισμού.

Παρουσίες και Χαιρετισμοί

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος,οι οποίοι απηύθυναν εγκάρδιο χαιρετισμό αλλά και τη στήριξή τους στο σχολείο μας , ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αιγείρας Ανδρέας Οικονόμου ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρας Ηλίας Σταθακόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Αιγείρας Νούλα Ντερέκη, η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αιγείρας Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου, καθώς και ο εφημέριος του ΙΝ Αγίου Παντελεήμονα Αιγείρας π. Χαράλαμπος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Ακράτας, της Αιγείρας και των Μεγάρων, ενισχύοντας τον διασχολικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της δράσης.

Δράσεις και Εντυπώσεις

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις για πλατφόρμες και προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες στους νέους για κινητικότητα, εργασία και σπουδές στην ΕΕ, ενημερώσεις για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Eurodesk και το Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, διαδραστικά παιχνίδια, workshops και ενημερωτικό “Info Point”.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και χαρούμενη, με πολλές δραστηριότητες, μουσική, χαμόγελα και συμμετοχή, ενώ στο coffee break που ακολούθησε πρόσφερε σε όλους υπέροχα εδέσματα και σνακ, δημιουργώντας ευκαιρίες επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε το εντυπωσιακό Flashmob από μαθητριες του σχολείου μας, που ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους, καθώς και το τουρνουά παιχνιδιού “Ευρωπαϊκός Χάρτης” με πλούσια δώρα για τους μαθητές.

Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση εικαστικών έργων που δημιούργησαν οι μαθητές στο πλαίσιο του εργαστηρίου «Η Ευρώπη των Νέων» υπό την καθοδήγηση της εικαστικού κ. Ειρήνης Παγώνη.



Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του Λυκείου Αιγείρας εκφράζουν θερμές ευχαριστίες:

– στους επισήμους και εκπροσώπους φορέων για την παρουσία και τη στήριξή τους,

– στους ομιλητές από το Eurodesk, το Europe Direct και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις πολύτιμες παρεμβάσεις τους,

-την εικαστικό κυρία Ειρήνη Παγώνη

– στους μαθητές για τη δημιουργικότητά τους και τη ζωντανή συμμετοχή,

– καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση αυτής της υπέροχης ευρωπαϊκής γιορτής.

Λύκειο Αιγείρας

Πολλαπλασιαστής του δικτύου Eurodesk

Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)

info: 2696031064 | https://lyk-aigeir.ach.sch.gr/

