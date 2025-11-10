Λύκος στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη: Προειδοποίηση για «πεινασμένο και επικίνδυνο» ζώο ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση λύκου μέσα σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Το ζώο καταγράφηκε σε βίντεο να περιφέρεται κοντά σε πάρκο στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη, με ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο.

Λύκος στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη: Προειδοποίηση για «πεινασμένο και επικίνδυνο» ζώο ΒΙΝΤΕΟ
10 Νοέ. 2025 11:33
Pelop News

Μέσα στον αστικό ιστό κατέγραψε την τελευταία εμφάνισή του ένας λύκος στην Αττική, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια, κοντά σε πάρκο, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρος Αθανασίου.

Ο κ. Αθανασίου, που κατέγραψε το περιστατικό, σημείωσε πως ο λύκος φαίνεται πεινασμένος και επομένως ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. «Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προτού υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Στην ανάρτησή του, ο ίδιος έκανε λόγο για «τραγική και επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποιώντας ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση δράση, «σε έναν χρόνο από τώρα, που δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ελάφι στην Πάρνηθα, οι λύκοι θα φτάσουν μέχρι τα ferry boat στο Πέραμα».

Η παρουσία άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με τους ειδικούς να αποδίδουν το φαινόμενο στη συρρίκνωση των φυσικών οικοτόπων και στη μείωση της διαθέσιμης τροφής στα βουνά γύρω από την πρωτεύουσα.
