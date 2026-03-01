Μ. Συνοδινός: «Η ΕΣΠΕΠ έκανε πάλι το θαύμα της»

Από τον προπονητή βόλεϊ της εφηβικής ομάδας βόλεϊ του Ερμη Μανόλη Συνοδινό λάβαμε και δημοσιεύουμε την εξής επιστολή:

Η ΕΣΠΕΠ έκανε πάλι το θαύμα της. Αφού πρώτα «έσπασε» το final four εφήβων σε δύο κομμάτια αντί να κάνει διήμερο όπως των αντίστοιχο Νεανίδων στέλνει τρεις ομάδες σε απόσταση 1,5-2 ωρών μακριά (ευνοείται το Βραχατι που είναι δίπλα) μας πηγαίνει να παίξουμε σε άδεια γήπεδα, να κουβαλάμε μπάλες, νερά και χωρίς κυλικείο για τους γονείς. Ρώτησε η ΕΣΠΕΠ ποια ομάδα θ αναλάβει τα έξοδα να διοργανώσει το final four. Και ερωτώ ποια ομάδα από τις αθηναϊκές αναλαμβάνει τα έξοδα για τα final eight που διοργανώνει κάθε χρόνο και <<ματώνει >>η επαρχία; Τι κάνει η ΕΣΠΕΠ γι αυτό πως υπερασπιζεται τα σωματεία που εκπροσωπεί; Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ο ορισμός των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων που είναι στην αρμοδιότητα της ΕΣΠΕΠ Αφού το γυναικείο πρωτάθλημα τοπικής κατηγορίας έκανε αγρανάπαυση για πάνω από ένα μήνα, αποφάσισε να τα κάνει όλα μαζί (γυναικών, εφήβων, νεανίδων, κορασίδων) χωρίς να λαμβάνει υπόψη της οτι μπορεί να συμπίπτουν αθλητές-αθλήτριες και προπονητές. (Συγνώμη ξέχασα οτι πρότεινε σε ομάδα ν αλλάξει προπονητή γιατί όρισε την ίδια αγώνα εφήβων και γυναικών). Και για να κλείσω με αυτά τα λίγα γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα, θα αναρωτιέστε πώς εκλέγεται για τρεις συνεχόμενες θητείες; Την απάντηση μου την έδωσε πριν δύο χρόνια ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΟΠΕ. <<Έχεις κάποιον καλύτερο;>>

Συνοδινός Εμμανουήλ. Προπονητής.

Υ Γ. Αυτες είναι απόψεις δικές μου μετά από 45 χρόνια στο χώρο του βόλεϊ και δεν δεσμεύουν την ομάδα μου’.

