Μαχαίρωμα σχολείο Κυψέλης: Γιατί οι γονείς της 16χρονης δεν ήταν μαζί της στον Ανακριτή

Στις φυλακές θα μεταφερθεί η 16χρονη μαθήτρια που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 14χρονη σε σχολείο της Κυψέλης. Χθες η ανήλικη μετά την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως από το πλευρό της κατηγορούμενης για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεν βρίσκονταν οι γονείς της.

Σε ό,τι αφορά στους γονείς της, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 18/12 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση που σχετίζεται με την παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η ανήλικη δήλωσε μετανιωμένη κατά την εμφάνισή της ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και υποστήριξε ότι είχε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας. Όπως ισχυρίστηκε η κοπέλα στο παρελθόν είχε δεχθεί επίθεση και γι’ αυτόν τον λόγο έφερε πάνω της μαχαίρι.

Μετά την απόφαση της προσωρινής φυλάκισης της, η 16χρονη οδηγήθηκε στην Ασφάλεια του ΑΤ Κυψέλης, αναζητούσε τους γονείς της και αναρωτιόταν γιατί δεν ήταν κανείς παρών σε όλη τη διαδικασία.

«Έχω μετανιώσει»

Όπως υποστήριξε η 16χρονη, δεν ήθελε να επιτεθεί στην 14χρονη αλλά τόνισε πως ακούγοντας τα σχόλια σε βάρος της, θεώρησε πως η 14χρονη ήταν το άτομο το οποίο είχε μιλήσει με ανάρμοστο τρόπο στην ίδια, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα της και της επιτέθηκε.

«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία. Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριές μου που μίλαγαν για εμένα άσχημα. Μου έκαναν δηλαδή bullying, για αυτό και θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν ήθελα να κάνω κακό. Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ. Για να προστατευτώ το είχα το μαχαίρι πάνω μου. Αλλά είχα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα και πολύ θυμό μέσα μου για όσα άκουσα να λένε», είπε η κοπέλα μιλώντας την εκπομπή Live News.

«Η μαμά της είναι αγωνίστρια» λέει ο πατέρας της

«Ήθελα να πω για τη μαμά ότι είναι αγωνίστρια. Έχει τραβήξει πάρα πολλά στη ζωή της. Αγωνίζεται για τα παιδιά της. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχω να πω μια συγγνώμη, ναι. Και θέλω να βρω και τον μπαμπά της να πω μια “συγγνώμη”. Εγώ δεν το περίμενα αυτό από την… Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Πού τα βρίσκει αυτά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει. Της λέω “Σε παρακαλώ”. Ήθελε να τελειώσει το Γυμνάσιο. Να τελειώσει το σχολείο. Αυτό μου έλεγε. Κάπου πήγε και το αγόρασε, κάπου στο Μοναστηράκι. Το κατάλαβα. Εκεί τα πουλάνε αυτά», είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας της ανήλικης..

«Εγώ δεν ήξερα ότι… εγώ ένα κουζινομάχαιρο την είδα να κρατάει. Μαχαίρια δεν είχαμε σπίτι ποτέ, τέτοια πράγματα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Η… το έκανε αυτό δεν ξέρω, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Η… ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο. Και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Μία, δύο, πέντε. Αυτό. Ένα βράδυ μου είχε πει, ότι πήγε να τη βιάσει στο δρόμο ένας Άραβας. Και το έβαλε στα πόδια, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι μαζί. Έλεγε “Για να προστατευτώ”» επεσήμανε.

«Ήθελε να πάει kick boxing. Την είχα γράψει κάποτε, μετά σταμάτησε, μετά ήθελε να ξαναπάει. Για άμυνα. Γιατί μου λέει “Μην μου επιτεθεί κανένας στον δρόμο, να με χτυπήσει, να με βιάσει και τέτοια”. Γιατί ήταν έτσι πολύ ωραία κοπέλα η… Ντυνόταν και προκλητικά. Εγώ της το έλεγα “Μην ντύνεσαι προκλητικά”. Δεν με άκουγε. “Το πέταξα”, μου λέει μια μέρα. “Είχα για λίγο, μου λέει, φοβήθηκα και το πέταξα”. “Μην έχεις τέτοια πράγματα, λέω, πουθενά”. Δεν ισχύει αυτό ότι δεν δίνω χρήματα. Δεν με φτάνουν τα χρήματα, γιατί έχουμε ακριβά νοίκια. Αυτά μας κατέστρεψαν τη ζωή μας. Τα νοίκια. Και τα νοίκια δημιούργησαν και άλλα χρέη και άλλα χρέη και τα χρέη δημιούργησαν γκρίνιες. Στα παιδιά δεν υπήρχε ποτέ ούτε ξυλοδαρμός, ούτε βιαιότητα. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε καν υψηλό τόνο της φωνής. Δεν την χτύπησα. Επικαλούμενη, ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό», υπογράμμισε.

Τεταμένο το κλίμα στο σχολείο – Συνεχίζεται η κατάληψη

Το κλίμα στο σχολείο που έγινε το περιστατικό παραμένει ιδιαιτέρως τεταμένο, με τους μαθητές να επισημαίνουν ότι η παρουσία ψυχολόγου δεν επαρκεί και να κάνουν και σήμερα, Πέμπτη εκ νέου κατάληψη.

