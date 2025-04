Μάχες στο Κουρσκ: Ο Πούτιν συνεχάρη τον στρατό «για τη νίκη», αλλά ο Ζελένσκι διαψεύδει

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τηλεφώνησε στους ανώτατους διοικητές στη δυτική περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας προκειμένου να τους συγχαρεί για το τέλος της επιχείρησης εκδίωξης των ουκρανικών δυνάμεων, όπως μεταδίδουν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν τους συνεχάρη για τη νίκη και τους ευχαρίστησε για την ηρωική εργασία τους», ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ζελένσκι: «Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους στις καθορισμένες σε Κουρσκ και Μπέλγκοροντ»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, αντικρούοντας την ανακοίνωση της Μόσχας χθες, Σάββατο, για πλήρη «απελευθέρωση» της μεθοριακής αυτής περιφέρειας από τα ρωσικά στρατεύματα.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους στις καθορισμένες ζώνες των (ρωσικών) περιοχών Κουρσκ και Μπέλγκοροντ», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi provided an update on the frontline situation. In many directions, the situation remains difficult.

By midday alone, there have already been nearly 70 Russian assaults on our positions. Fighting continues. The occupier continues its offensive…

