Μάχη για την όρασή του 12χρονου που μαχαιρώθηκε στην Τρίπολη, βγήκε από τη ΜΕΘ

Το επόμενο διάστημα θα τον αναλάβουν οι οφθαλμίατροι

10 Οκτ. 2025 20:54
Ευτυχώς ευχάριστα είναι τα νέα για τον 12χρονο μαθητή που μαχαιρώθηκε μετά από άγριο καυγά με έναν 13χρονο στην Τρίπολη καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 12χρονος βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, καθώς τα τραύματα από το μαχαίρι έχουν αντιμετωπιστεί με πλήρη επιτυχία από τους γιατρούς.

Ο ανήλικος έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, όμως οι γιατροί εξακολουθούν να αγωνιούν για το μάτι του παιδιού καθώς έχει υποστεί τραύμα σε ένα οστό πίσω από την οφθαλμική κόγχη και αυτή την στιγμή έχει απώλειας όρασης.

Το επόμενο διάστημα θα τον αναλάβουν οι οφθαλμίατροι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δουν πως μπορούν να βελτιώσουν την όρασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ανήλικοι συνεπλάκησαν σε ένα πρωτοφανές μακελειό στην Τρίπολη για τα μάτια μιας κοπέλας. Στη συμπλοκή μπλέχτηκαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος, έξω από σχολείο στην Τρίπολη, τραυμάτισαν ν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια, τι κάνεις» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.

Οι γιαγιάδες των ανήλικων δραστών θα μιλήσουν στην εκπομπή Live News.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», είπε η γιαγιά του 12χρονου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να επιτέθηκε πρώτος στον 13χρονο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα.

Καμία από τις δύο οικογένειες, δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια . Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», ανέφερε η γιαγιά του 13χρονου.

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», δήλωσε η γιαγιά του 13χρονου.

Ακολούθησε πάλη, κατά την οποία ο 13χρονος φέρεται να πήρε το ίδιο μαχαίρι και να αντεπιτέθηκε, τραυματίζοντας σοβαρά τον 12χρονο μαθητή.

Αιτία του επεισοδίου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν προσβλητικά σχόλια για μια κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο μαθητές.
