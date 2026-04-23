Μάχη Θεοδωρικάκου-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύγκρουση για την επιλογή των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Τάκης Θεοδωρικάκος και Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος είπε νωρίτερα ότι η συμπερίληψη των ελεγχόμενων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ψηφοδέλτια αποτελεί προσβολή στη Δικαιοσύνη, μίλησε για προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας.

«Άρση της ασυλίας έχουν ζητήσει δεκάδες βουλευτές για διάφορες υποθέσεις» ανέφερε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Είναι άλλο η άρση της ασυλίας την οποία ζήτησαν οι ίδιοι και άλλο η ενοχή τους. Η ΝΔ σέβεται απολύτως το θεσμό της Δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «ντιλάρισμα» μεταξύ Μαξίμου και «γαλάζιας» ΚΟ υποστηρίζοντας πως η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος αποτελεί προσβολή της δικαιοσύνης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό σκάνδαλο και όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με το πως θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα που φαγώθηκαν από εκείνους που πήραν παραπάνω απ αυτά που δικαιούνται. Χθες στο κοινοβούλιο όλοι οι συνάδελφοι παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί είναι και αισθάνονται αθώοι» ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για να προσθέσει: «Ένας βουλευτής δεν είναι δικαστής ούτε δικηγόρος ούτε εισαγγελέας αλλά έχει δικαίωμα να έχει άποψη και να τη λέει. Συνεπώς, αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Κανείς δεν κατηγορείται ότι έχει κλέψει χρήματα ή συνειδητά έχει συμβάλει σε κάτι τέτοιο».

Απαντώντας ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε «αν η κυβέρνηση ένιωθε άνετα με τις επιλογές της θα είχε επιτρέψει την σύσταση προανακριτικής για τον Καραμανλή και την 717, για τους Βορίδη – Αυγενάκη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το επιτρέψατε» για να αναφερθεί στην συνέχεια σε διαγωνισμούς που αφορούν την επικοινωνιακή εκστρατεία της επιστολικής ψήφου και της αγοράς σπιτιών ανακύκλωσης. «Αναφέρεστε στην άρση της ασυλίας των βουλευτών αλλά δεν σας ενδιαφέρει τι θα πει η Δικαιοσύνη. Θα μπουν στα ψηφοδέλτια ασχέτως του τι θα πει η δικαιοσύνη» ανέφερε ο ίδιος.

Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραπέμπει σε ομιλίες «του Τσίπρα, της Κωνσταντοπούλου και του Πολάκη… 3 σε 1» για να προσθέσει ότι οι βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας. «Οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και ζήτησαν να ελεγχθούν. Να ελεγχθούν από την δικαιοσύνη και όχι από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ή τα πράσινα καφενεία. Δεν είστε δικαστές».

