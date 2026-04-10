Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα επεισόδιο στις σχέσεις Βενεζουέλας και Ιράν επανέρχεται στο προσκήνιο, έπειτα από δημοσίευμα του Politico που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο είχε επεξεργαστεί το 2020 σχέδιο για την αγορά βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος από την Τεχεράνη, αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βασικό νέο στοιχείο είναι ένα εσωτερικό υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, το οποίο φέρεται να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει η αγορά, καθώς και τη χρηματοδότησή της μέσω κρατικών εταιρειών. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το σχέδιο προέβλεπε ακόμη και επιχειρησιακή χρήση του συστήματος από πλατφόρμες πάνω σε ναυτικά σκάφη της Βενεζουέλας.

Τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα

Η πιθανότητα αγοράς ιρανικών πυραύλων από τη Βενεζουέλα δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά τώρα. Ήδη από τον Αύγουστο του 2020, το Reuters είχε μεταδώσει δήλωση του τότε προέδρου της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε, ο οποίος υποστήριζε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την κυβέρνηση Μαδούρο για πυραύλους μέσου και μεγάλου βεληνεκούς μέσω Ιράν. Τότε, η βενεζουελάνικη πλευρά είχε απορρίψει τον ισχυρισμό ως «μυθοπλασία».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο είχε δηλώσει ότι η αγορά ιρανικών πυραύλων δεν του είχε περάσει από το μυαλό, αλλά τη χαρακτήρισε «καλή ιδέα», λέγοντας δημόσια ότι θα άξιζε να διερευνηθεί τι είδους πυραύλους διαθέτει η Τεχεράνη και αν μια τέτοια κίνηση θα ήταν εφικτή.

Η αμερικανική πίεση και η υπαναχώρηση

Το Politico αναφέρει επίσης ότι, παρότι οι επαφές φαίνεται να είχαν προχωρήσει, το σχέδιο τελικά δεν υλοποιήθηκε. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και παλαιότερες δηλώσεις του τότε ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα, Έλιοτ Έιμπραμς, ο οποίος είχε καταστήσει σαφές στα τέλη του 2020 ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αποδεχόταν μεταφορά ιρανικών πυραύλων στη Βενεζουέλα και ότι θα επιχειρούσε να την αποτρέψει.

Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, ο Έιμπραμς υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ενήμερη για τις επαφές ανάμεσα σε Καράκας και Τεχεράνη και είχε διαμηνύσει ότι μια τέτοια κίνηση δεν ήταν αποδεκτή. Το ίδιο το εσωτερικό έγγραφο, πάντως, δεν φαίνεται να είχε δημοσιοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα εκείνη την περίοδο.

Ένα σχέδιο που ανησυχούσε την Ουάσινγκτον

Η πιθανότητα εγκατάστασης ιρανικών πυραύλων στη Βενεζουέλα είχε αντιμετωπιστεί από τις ΗΠΑ ως ιδιαίτερα σοβαρή απειλή. Ο Έιμπραμς είχε δηλώσει δημοσίως ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ανεχόταν την παρουσία ιρανικών πυραύλων σε βενεζουελάνικο έδαφος, ιδίως αν επρόκειτο για συστήματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικές περιοχές.

Το υπόβαθρο αυτής της ανησυχίας ήταν η ήδη στενή συνεργασία Ιράν και Βενεζουέλας, η οποία είχε ενισχυθεί μέσα στο 2020, όταν η Τεχεράνη είχε στείλει καύσιμα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να μετριάσει τις σοβαρές ελλείψεις. Το Reuters είχε τότε επισημάνει ότι η διεύρυνση των σχέσεων των δύο χωρών προκαλούσε συναγερμό στην Ουάσινγκτον.

Τι μένει από τις αποκαλύψεις

Το σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο ότι υπήρξαν δημόσιες αναφορές για ενδιαφέρον αγοράς, αλλά ότι τώρα εμφανίζεται ένα έγγραφο που, σύμφωνα με το Politico, δείχνει πιο ώριμο και οργανωμένο σχεδιασμό από εκείνον που ήταν γνωστό έως σήμερα. Ωστόσο, αρκετές λεπτομέρειες του ρεπορτάζ —όπως το ακριβές είδος του συστήματος, η πλήρης διαδρομή της χρηματοδότησης και το εύρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας— παραμένουν στη σφαίρα των ισχυρισμών του δημοσιεύματος και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από δημόσια έγγραφα ή επίσημες ανακοινώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκάλυψη επαναφέρει στο προσκήνιο μια παλιά αλλά εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτική ανησυχία: το ενδεχόμενο να επιχειρήσει η Βενεζουέλα να μεταφέρει πιο κοντά στις ΗΠΑ στρατιωτικές δυνατότητες που συνδέονται με το Ιράν, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στη Λατινική Αμερική και στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

