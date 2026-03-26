Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα

Στο δικαστήριο της Νέα Υόρκη επιστρέφει σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο, σχεδόν τρεις μήνες μετά την πρώτη του ακρόαση, επιχειρώντας να πετύχει την απόρριψη των κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών.

Η νέα διαδικασία πραγματοποιείται εν μέσω έντονης νομικής διαμάχης σχετικά με το ποιος θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης, με την υπεράσπιση να καταγγέλλει παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο μετά την προκαταρκτική ακρόαση του Ιανουαρίου, με τον ίδιο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, να επαναλαμβάνουν τη θέση τους περί αθωότητας. «Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ο συνταγματικός πρόεδρος της χώρας μου», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Κρατούμενοι στο Μπρούκλιν – Καταγγελίες για κακομεταχείριση

Το ζευγάρι κρατείται σε σωφρονιστικό κέντρο στο Μπρούκλιν, χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος πολιτικός ζει σε κελί διαστάσεων 2×3 μέτρων, ενώ φέρεται να φωνάζει κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι παραμένει ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι κρατείται παράνομα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία έναρξης της δίκης, κάτι που ενδέχεται να αποφασιστεί στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Στήριξη στη Βενεζουέλα και πολιτικές εξελίξεις

Παρά την κράτησή του, ο Μαδούρο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική πολιτική επιρροή στη Βενεζουέλα, με δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης στο Καράκας.

Την ίδια ώρα, την προεδρία της χώρας ασκεί από τον Ιανουάριο η Ντέλσι Ροντρίγκες, με την οποία διατηρεί επαφές η Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια διαχείρισης της πολιτικής κατάστασης.

Στο επίκεντρο τα δικαστικά έξοδα

Κεντρικό σημείο της σημερινής διαδικασίας αποτελεί η διαμάχη για τη χρηματοδότηση της νομικής υπεράσπισης του Μαδούρο.

Ο συνήγορός του, Μπάρι Πόλακ, υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές αρχές παραβιάζουν τα δικαιώματά του, μπλοκάροντας τη χρήση κρατικών πόρων της Βενεζουέλας για την κάλυψη των εξόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ενέκρινε αρχικά σχετική ρύθμιση στις 9 Ιανουαρίου, αλλά την ακύρωσε λίγες ώρες αργότερα χωρίς εξηγήσεις.

Ο ίδιος ο Μαδούρο επιμένει ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την κυβέρνηση της χώρας του να καλύψει τα νομικά του έξοδα.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς τονίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά κεφάλαια, αλλά όχι πόρους που σχετίζονται με κρατικές δομές που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Ο πρώην εισαγγελέας Ντάνκαν Λέβιν εκτιμά ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το δικαστήριο να του επιτρέψει πρόσβαση σε τέτοιους πόρους, δεδομένου ότι οι κυρώσεις αποσκοπούν στην απομόνωσή του.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να καθορίσει τόσο την πορεία της δίκης όσο και το πλαίσιο της υπεράσπισης του Μαδούρο.

Το αποτέλεσμα ενδέχεται να έχει ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις, επηρεάζοντας τις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας αλλά και τη συνολική ισορροπία στη Λατινική Αμερική.

