Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ

Κατάμεστο το Royal για το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο

19 Δεκ. 2025 12:13
Pelop News

Tο Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στον κατάμεστο από κόσμο χώρο του royal, αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό  στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά.

Εκατοντάδες φίλοι της μουσικής απόλαυσαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου (Κρούσις, παιδική χορωδία, προ παιδική χορωδία, φωνητικό σύνολο,  χορωδία και ορχήστρα του Ωδείου) σε μοναδικές ερμηνείες, υπό την καθοδήγηση – διδασκαλία, των Μ. Μανκόβσκι, Π. Γιαννοπούλου, Λ. Γερονίκου και Ν. Κομισάροβ.

Τη συναυλία παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης. Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Προλόγισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Ανδρέας Ζαφειρόπουλος.

Συνέχεια σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με γιορτή Χορευτικού και συναυλία κλασσικής μουσικής

Οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του δήμου της Πάτρας συνεχίζονται στις 6.30 το απόγευμα την Παρασκευή  19 Δεκεμβρίου (σήμερα)  στην πλατεία των Εργατικών κατοικιών Ταραμπούρα με την γιορτή του Χορευτικού Τμήματος .

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα παιδικά και ενήλικα τμήματα του Χορευτικού με τη μουσική και τον χορό να κυριαρχούν.

*Στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασσικής μουσικής από την τάξη βιολιού Μαριάννας Σαφάροβα.

